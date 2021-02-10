Представлен дизайнерский смартфон Huawei Mate60 RS Extraordinary Master и бренд Ultimate Design

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ОЧЕНЬ ЭЛИТАРНЫЙ и очень дорогой

Huawei представила смартфоны Mate60 RS Extraordinary Master в необычном элегантном дизайне и бренде Ultimate Design. Huawei отмечает, что серия Ultimate Design представляет вершину эстетики, мастерства и инноваций, указывая на значительное обновление предложений ее продуктов.



Что касается дизайна, то Huawei Mate60 RS продолжает традицию серии Mate RS с симметричным дизайном. Модуль задней камеры использует дизайн Star Diamond Octagon, сочетающий металл и керамику и обеспечивающий премиальный вид.



Смартфон доступен в черном и красном цветах, красная версия выделяется благодаря особой обработке. Корпус защищен вторым поколением стекла Kunlun с технологией закалки Xuanwu, которая обеспечивает увеличение стойкости к царапинам на 300% и устойчивости к падениям на 100% для всего устройства.

По характеристикам Mate60 RS Extraordinary Master Edition идентичен Mate 60 Pro+/ Он оснащен экраном 6,82” LTPO OLED, процессором Kirin 9000s, камерами 48 МП+48 МП+40 МП и аккумулятором на 5000 мАч.



Huawei Mate60 RS Extraordinary Master Edition имеет две конфигурации: 16 ГБ + 512 ГБ по цене 11 999 юаней ($1641) и 16 ГБ + 1 ТБ за 12 999 юаней ($1778). Предзаказ на это необічное устройство открылся сегодня.

Источник: Sparrows News