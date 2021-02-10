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Представлен OnePlus Ace 2V с обновленным дизайном и Dimensity 9000 за 330$

07.03.2023 58 0

Компания OnePlus представила в Китае смартфон Ace 2V с процессором Dimensity 9000

Устройство оснащено большим AMOLED-дисплеем, тройным модулем основной камеры, а также батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт заряжающей аккумулятор до 100% за 32 минуты. Несмотря на поразительные характеристики новинка имеет очень демократичную стоимость.

 

OnePlus_ace_2v

 

Внешний вид от ранее выпущенного OnePlus Ace 2 новинка отличается плоским экраном, металлической рамкой и расположением модулей основной камеры.

 

OnePlus_ace_2v

 

OnePlus Ace 2V получил 6,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772×1240 пикселей, поддержкой 10-битной глубины цвета и частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1450 кд/кв.м. Для экрана также заявлен 100-процентный охват DCI-P3 и sRGB. Дисплей находится под защитой стекла Asahi Glass. Толщина нижней рамки дисплея составляет всего 1,46 мм.

 

OnePlus_ace_2v

 

Задняя часть телефона также покрыта защитным стеклом. Правда, здесь используется Gorilla Glass 5. Основной блок камеры состоит из главного модуля с разрешением 64 Мп и оптикой f/1.7, для которого выделен отдельный островок. Во втором островке находятся 8-мегапиксельный датчик для широкоформатной съемки с оптикой f/2.2 и 2-мегапиксельный макромодуль с оптикой f/2.4. Для основной камеры заявляется поддержка видеозаписи в форматах 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps.

 

OnePlus_ace_2v

 

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 9000 , оперативная память – LPDDR5x и накопитель – UFS 3.1., программная платформа – Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.

В конфигурации OnePlus Ace 2V также есть стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 и чип NFC. А в комплекте стильный чехол цвета корпуса.

 

OnePlus_ace_2v

 

В продаже новинка будет доступна в черном и зелёном вариантах цвета корпуса. Версия 12/256 оценивается в 2299 юаней (около 330$), 16/256 оценена в 2499 юаней (около $360), а вариант из 16/512 оценили в 2799 юаней (около $405). Продажа смартфонов в Китае начнется 13 марта, а предзаказ можно производить уже сегодня.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 07.03.2023

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Представлен OnePlus Ace 2V с обновленным дизайном и Dimensity 9000 за 330$