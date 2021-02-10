Представлен OnePlus Ace 2V с обновленным дизайном и Dimensity 9000 за 330$

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Компания OnePlus представила в Китае смартфон Ace 2V с процессором Dimensity 9000

Устройство оснащено большим AMOLED-дисплеем, тройным модулем основной камеры, а также батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт заряжающей аккумулятор до 100% за 32 минуты. Несмотря на поразительные характеристики новинка имеет очень демократичную стоимость.

Внешний вид от ранее выпущенного OnePlus Ace 2 новинка отличается плоским экраном, металлической рамкой и расположением модулей основной камеры.

OnePlus Ace 2V получил 6,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772×1240 пикселей, поддержкой 10-битной глубины цвета и частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1450 кд/кв.м. Для экрана также заявлен 100-процентный охват DCI-P3 и sRGB. Дисплей находится под защитой стекла Asahi Glass. Толщина нижней рамки дисплея составляет всего 1,46 мм.

Задняя часть телефона также покрыта защитным стеклом. Правда, здесь используется Gorilla Glass 5. Основной блок камеры состоит из главного модуля с разрешением 64 Мп и оптикой f/1.7, для которого выделен отдельный островок. Во втором островке находятся 8-мегапиксельный датчик для широкоформатной съемки с оптикой f/2.2 и 2-мегапиксельный макромодуль с оптикой f/2.4. Для основной камеры заявляется поддержка видеозаписи в форматах 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps.

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 9000 , оперативная память – LPDDR5x и накопитель – UFS 3.1., программная платформа – Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.

В конфигурации OnePlus Ace 2V также есть стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 и чип NFC. А в комплекте стильный чехол цвета корпуса.

В продаже новинка будет доступна в черном и зелёном вариантах цвета корпуса. Версия 12/256 оценивается в 2299 юаней (около 330$), 16/256 оценена в 2499 юаней (около $360), а вариант из 16/512 оценили в 2799 юаней (около $405). Продажа смартфонов в Китае начнется 13 марта, а предзаказ можно производить уже сегодня.

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Источник: gizmochina