Представлен Redmi Note 13 Pro+ – обновленный дизайн, 12-битный OLED и камера 200 МП ISOCELL HP3 1/1,4″ от $273

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Никаких дополнительных цветов – ﻿только два белых и черный

Redmi только что представила новое поколение смартфонов Redmi Note 13. Возглавляет линейку Redmi Note 13 Pro+, выполненный в новом дизайне и трех цветах, два из которых белые. Вариант оформления Dream Space с использованием трех оттенков имеет спинку из экокожи, в двух других моделях, Porcelain White и Midnight Black, она выполнена из стекла. Корпус Redmi Note 13 Pro+ защищен от воды и пыли по стандарту IP68.



Особенностью этой модели стала 200 МП камера. Основной модуль получил сенсор Samsung ISOCELL HP3 размером 1/1,4” и широкоугольный объектив f/1.65 с оптической стабилизацией. Две другие камеры – 8 МП широкоугольник и 2 МП макро. Впереди расположена селфи-камера 16 МП. Максимальный формат записи видео – 4K 30 кадров в секунду.



Дисплей 6,67” с OLED-панелью Huaxing C7 несколько изогнут с боков, имеет разрешение 1,5K (1220 x 2712), частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 1800 нит и ШИМ 1920 Гц. Он способен воспроизводить 12-битный цвет и поддерживает HDR10+ и Dolby Vision. Рамка дисплея в самом широком месте – не более 2,37 мм. Сенсор отпечатков пальцев встроен в экран



Redmi Note 13 Pro+ поставляется с процессором MediaTek Dimensity 7200 Ultra, производимым по техпроцессу 4 нм (2x 2,8 ГГц Cortex-A715, 6x2 GHz Cortex-A510). Скорость работы дополняет накопитель UFS 3.1 и оперативная память LPDDR5. Смартфон имеет три конфигурации:



12 ГБ + 256 ГБ – 1999 CNY ($273)

12 ГБ + 512 ГБ – 2199 CNY ($301)

16 ГБ + 512 ГБ – 2299 CNY ($314)





Redmi Note 13 Pro+ оснащен аккумулятором на 5000 мАч и проводным зарядным устройством на 120 Вт. Телефон можно полностью зарядить в течение 19 минут. По факту, это те же параметры, что и у предшественника.