Представлен Samsung Galaxy S23 FE с ценой от $599

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﻿УТРенний ЭКСПресс-анонс от Samsung

Без презентации и даже без обновления сайта на старте Samsung представила смартфоны Galaxy S23 FE, планшет Tab S9 FE и наушники Buds FE. Смартфон симпатичный, но несколько смущают невнятные боковые грани и широкая рамка вокруг экрана.









Samsung Galaxy S23 FE поставляется в двух вариантах: с процессором Snapdragon 8 Gen1 для рынка США и Exynos 2200 для глобальной аудитории. В FE Компания придерживается логики упрощенного дизайна, напоминающего флагманы актуального поколения. Черно-бело-зеленую гамму в этом году разбавляет приятный фиолетовый цвет.









Смартфон имеет 6,4” экран AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Пользователи могут рассчитывать на качественную фотографию благодаря 50 МП основной камере с оптической стабилизацией изображения, 12 МП сверхширокоугольному объективу с углом обзора 123° и 8 МП телеобъективу с 3x оптическим увеличением. Для селфи есть 10 МП фронтальная камера.





Galaxy S23 FE получил батарею на 4500 мАч со скоростью зарядки всего 25 Вт и беспроводную зарядку до 15 Вт – уже традиционно, что зарядного устройства нет в комплекте.





Первые впечатления и много фото Samsung Galaxy S23 FE от сайта Android Headliners.





Телефон имеет два варианта конфигурации: 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Аппарат весит 209 г, его толщина равна 8,2 мм. Есть поддержка связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Samsung Galaxy S23 FE обладает защитой от пыли и воды IP68. Цена Galaxy S23 FE – от $599.

https://andro-news.com/news/samsung-predstavlyae-noviy-planshet-galaxy-tab-s9-fe-dostupna-al.html