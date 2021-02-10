Samsung представляет новый планшет Galaxy Tab S9 FE: доступна альтернатива флагману

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неплохой планшет со своими фишками

Компания Samsung сегодня представила линейку устройств Fan Edition, в том числе новый планшет Galaxy Tab S9 FE и TAB S9 FE+ с экранами 10,9 дюймов и 12.4 соответственно. Кроме размера дисплея отличий нет. Это упрощенные версии флагманской серии Galaxy Tab S9 с AMOLED-дисплеем.

Из коробки планшет имеет операционную систему Android 13 с One UI 5.1. Он оснащен IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц.

Galaxy Tab S9 FE получил 8-ядерный чипсет Exynos 1380 от Samsung. Объем ОЗУ составляет 6 или 8 ГБ, встроенной памяти – 128 или 256 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ картой microSD, а также имеет премиальную стереосистему AKG с 4 динамиками, настроенную специально под эти устройства.

У этого планшета также есть своя киллер-фича: она защищена от воды и пыли по стандарту IP68, чего до сих пор нет в планшетах других брендов, а в этом году даже в упрощенные версии планшетов Samsung она добралась.

Его аккумулятор имеет емкость 8000 мАч и 10000 мАч в соответствии с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Galaxy Tab S9 FE доступен в 4 цветах. Рекомендованная цена стартует от 529 евро за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти за меньшую версию и от 699 евро за версию с дисплеем 12.4.

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Источник - Samsung