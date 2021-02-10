Samsung Galaxy Buds FE официально представлен: 30 часов автономной работы и активный шумодав всего за 110 евро.

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Долгожданные новинки

Выпущенные вместе с новым Galaxy S23 FE и планшетом Galaxy Tab S9, Galaxy Buds FE является более бюджетной альтернативой в линейке Galaxy.

Оснащенные функциями активного шумоподавления (ANC) и окружающего звука, дают вам проникнуть возможность погрузиться в мир превосходного звучания без лишних звуков. Во время звонков в шумной среде усовершенствованная система с тремя микрофонами в сочетании с глубокой нейтральной сетью (DNN) на основе искусственного интеллекта делает свое дело, изолируя ваш голос от нежелательного шума фона, обеспечивая четкость разговора.

Эти наушники обеспечивают до 8,5 часов воспроизведения, а вместе с зарядным кейсом – до 30 часов. Даже при использовании ANC пользователи могут наслаждаться до 6 часов воспроизведения только с наушниками, а с кейсом – до 21 часа.

Наушники обещают быть очень комфортными, ведь оснащены трем разным размерам вкладышей и двум разным размерам амбушуров. Доступны в графитовых и белых цветах.

Эти наушники легко подключаются к устройству через Bluetooth, и это еще не все. Функция Auto Switch интеллектуально переключает звук между смартфоном, планшетом, часами и даже телевизором на основе вашего использования Samsung Confidential, без необходимости ручной настройки. Кроме того, функция SmartThings Find приходит на помощь, помогая вам найти потерянные наушники и подавая сигнал тревоги, если они потерялись.

Galaxy Buds FE уже доступен по стартовой цене 109 евро.