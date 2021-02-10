Представлен Xiaomi Mix Fold 3 – смартфон поддерживает 500 000 складываний, имеет двойную батарею и улучшенную камеру

308

Пока неизвестна цена и доступность Xiaomi Mix Fold 3﻿ в мире

На сегодняшней презентации Xiaomi представила Mix Fold 3, третье поколение своих складных смартфонов. Xiaomi Mix Fold 3 получил эффектную внешность, улучшенный экран, двойную батарею и новую конструкцию шарнира.

Внешность

В отделке корпуса Xiaomi Mix Fold 3 использован многослойный материал с керамическим волокном Dragon Scale Fiber, который обеспечивает жесткость без добавления веса. Корпус выдерживает удар в 56 раз лучше стеклянного. Смартфон выйдет в золотом и черном цвете. Его толщина – 5,26 мм в сложенном состоянии и 10,96 мм в разложенном.

﻿﻿

Для MIX Fold 3 Xiaomi существенно усовершенствовала шарнир. Он состоит из 14 подвижных деталей, всего в нем 198 частей. Новая конструкция петель помогает сделать Mix Fold 3 более тонким. Сертификат TÜV Rheinland подтверждает способность шарнира выдерживать 500 000 складываний. Переработанная конструкция привела к уменьшению толщин шарнира на 8%, его площадь уменьшилась на 17%.

﻿﻿﻿

Дисплей

Главный гибкий экран LTPO OLED+ от Samsung с диагональю 8,03” и разрешением 1916x2160 поддерживает 1 млрд цветов, HDR10+, Dolby Vision и частоту 120 Гц.

﻿

Второй экран AMOLED на 6,56 дюйма и 1080 x 2520 пикселей имеет такую же частоту обновления, поддержку HDR10+ и Dolby Vision и защиту Corning Gorilla Glass Victus 2. Оба экрана получили пиковую яркость 2600 нит.

Камера

Xiaomi Mix Fold 3 оснащен четырьмя объективами с линзами Leica. Вот их параметры:

Главный широкоугольный объектив: 50 МП IMX800, f/1.8, 23 mm, 1/1.56", 1.0 µm, PDAF, OIS

Телефотообъектив: 10 МП, f/2.0, 75 mm, PDAF, 3x оптическое увеличение

Телефотообъектив: 10 МП, f/2.9, 115 mm, PDAF, 5x оптическое увеличение

Ультраширокоугольный объектив: 12 МП, f/2.2, 15 мм, 120˚

Главная камера поддерживает режимы съемки 8K/24 кадра в секунду и 4K/60 к.с. и меньшие разрешения со стабилизацией видео.

Обе селфи-камеры на 20 МП (27 mm, 1/3.4", 0.8 µm﻿) поддерживают HDR и съемку видео 1080p 60 fps﻿.

Процессор, память, связь

Xiaomi MIX Fold 3 получил процессор Snapdragon 8 Gen 2. Восьмиядерный чип состоит из 1 ядра Cortex-X3 (3,36 ГГц), 2 Cortex-A715 (2,8 ГГц), 2 Cortex-A710 (2,8 ГГц) и 3 ядер Cortex-A510 (2 ГГц). Видео и 3D-графику воспроизводит видеоядро Adreno 740.

Отдельные чипы Surge G1 и Surge P2 эффективно распределяют энергию в системе.

Смартфоны будут продаваться в конфигурациях памяти 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Используется оперативная память LPDDR5x и накопители UFS 4.0.

Одна из главных особенностей Xiaomi Mix Fold 3 – поддержка Wi-Fi 7. Также есть Bluetooth 5.3 с A2DP и LE.

Батарея

Xiaomi Mix Fold 3 имеет два аккумулятора в двух половинках смартфона, их общая емкость 4800 мАч. Xiaomi заявляет о 1,34 днях автономной работы. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт (100% за 55 мин) и 67 Вт обычную (100% за 55 мин).

Три возможных конфигурации Xiaomi Mix Fold 3 будут стоить 8999, 9999 и 10999 юаней, что соответствует ~$1239﻿, $1377﻿ и $1514﻿ (курс Google).