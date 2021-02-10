Представлены Xiaomi Watch S3 – сменный безель, новая HyperOS, eSIM и GPS от $109

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Интересные и функциональные часы за небольшую цену

Умные часы Xiaomi Watch S3 были представлены сегодня вместе со смартфонами Xiaomi 14, 14 Pro и операционной системой HyperOS. Watch S3 получил уникальный сменный безель. Это также первые часы, которые работают на базе HyperOS от Xiaomi.



Xiaomi Watch S3 имеют круглый циферблат, сами часы доступны в черном и серебристом цветах. Главной их особенностью стал «универсальный безель», который можно изменить в соответствии с нужным стилем. Когда вы замените безель, циферблат часов тоже автоматически изменится.



Часы получили 1,43” 8-бит AMOLED-экран с тонкими рамками, частотой обновления 60 Гц, плотностью 326 PPI и максимальной яркостью 600 нит. Xiaomi Watch S3 поддерживает множество функций мониторинга здоровья, позволяет отслеживать сон, пульс, стресс и т.д. Часы обеспечивают спутниковое позиционирование GPS и время автономной работы до 15 дней.



Xiaomi Watch S3 впервые получил HyperOS, поддерживающую независимые звонки и работу в сети через eSIM. Можно звонить и подключаться к интернету непосредственно с самых часов, без необходимости в телефоне рядом. Новая операционная система унифицирует программную архитектуру MIUI, Vela, Mina и Car OS для более плавной и удобной работы.





Стандартные Xiaomi Watch S3 стоят 799 юаней ($109), версия с eSIM – 999 юаней ($137).