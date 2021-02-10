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Представлены Xiaomi Watch S3 – сменный безель, новая HyperOS, eSIM и GPS от $109

26.10.2023 387 0

Интересные и функциональные часы за небольшую цену

 

Умные часы Xiaomi Watch S3 были представлены сегодня вместе со смартфонами Xiaomi 14, 14 Pro и операционной системой HyperOS. Watch S3 получил уникальный сменный безель. Это также первые часы, которые работают на базе HyperOS от Xiaomi.

 

Xiaomi Watch S3


Xiaomi Watch S3 имеют круглый циферблат, сами часы доступны в черном и серебристом цветах. Главной их особенностью стал «универсальный безель», который можно изменить в соответствии с нужным стилем. Когда вы замените безель, циферблат часов тоже автоматически изменится.

 

Xiaomi Watch S3


Часы получили 1,43” 8-бит AMOLED-экран с тонкими рамками, частотой обновления 60 Гц, плотностью 326 PPI и максимальной яркостью 600 нит. Xiaomi Watch S3 поддерживает множество функций мониторинга здоровья, позволяет отслеживать сон, пульс, стресс и т.д. Часы обеспечивают спутниковое позиционирование GPS и время автономной работы до 15 дней.

 

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Xiaomi Watch S3 впервые получил HyperOS, поддерживающую независимые звонки и работу в сети через eSIM. Можно звонить и подключаться к интернету непосредственно с самых часов, без необходимости в телефоне рядом. Новая операционная система унифицирует программную архитектуру MIUI, Vela, Mina и Car OS для более плавной и удобной работы.

 

Xiaomi Watch S3

Стандартные Xiaomi Watch S3 стоят 799 юаней ($109), версия с eSIM – 999 юаней ($137).

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 26.10.2023
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Представлены Xiaomi Watch S3 – сменный безель, новая HyperOS, eSIM и GPS от $109