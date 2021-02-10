Представлен бюджетный смартфон с ИИ Blackview SHARK 9 5G и смартчасы W50 Pro

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Популярный китайский бренд Blackview показал новый молодежный телефон с функциями искусственного интеллекта. Речь идет о Blackview SHARK 9. Также можно ожидать фитнес-браслет под названием W50 Pro. Давайте посмотрим на новинки и узнаем, какие интересные характеристики они предлагают.

50-мегапиксельная камера Samsung, Android 14, до 24 ГБ ОЗУ – главные плюсы Blackview SHARK 9 5G

Телефон стал обладателем 6.67-дюймового IPS-экрана разрешением HD+. Поддерживается интеллектуальная частота обновления на основе AI, максимальное значение – 90 Гц. Яркость в пределах 700 болт адаптируется под окружающее освещение.

В качестве процессора в Blackview SHARK 9 5G используется восьмиядерный Unisoc T820. Объем оперативной памяти – до 24 ГБ. Постоянный на 256 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ. Плавное и стабильное функционирование обеспечивает операционная система Android 14 с прошивкой Doke OS 4.0.

Корпус Blackview SHARK 9 5G тонкий и изящный, а дизайн называется Superellips. Приобрести мобильное устройство можно в черном и голубом цветах. Задняя крышка с интересным волнообразным градиентом. Толщина девайса – всего 8.65 мм, вес – 200 граммов.

Главная камера Samsung JN1 на 50 Мп. Имеется аппаратная обработка фото с помощью ИИ. Заявленная технология Double Super PD для супербыстрой автофокусировки и 4-в-1 пиксельный биннинг.

В Google Photos можно удалять лишние объекты с фото, размывать задний фон, изменять небо. Дополнительно установлен датчик глубины и макро по 2 Мп. Аккумулятор Blackview SHARK 9 5G емкостью 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой.

Также у пользователей есть возможность приобрести фитнес-часы W50 Pro, поддерживающие стандарт влагозащиты IP68.

Он может похвастаться набором более 100 спортивных режимов, круглосуточным мониторингом пульса, измерением уровня стресса и мониторингом SpO2. Оснащен фонариком и компасом, а емкость батареи составляет целых 960 мАч.

В период с 11 по 18 ноября действует специальная акционная цена. Смартфон Blackview SHARK 9 5G можно приобрести за $112,99, а часы W50 Pro – всего за $22,99.