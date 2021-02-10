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Представлен Pixel 8 - компактный флагман с обновленным дизайном и камерой.

04.10.2023 344 0

но на 100 долларов дороже

 

Google вместе с топовым Pixel 8 Pro анонсировала обычную модель Pixel 8. Этот компактный смартфон также получил немало усовершенствований.

 

Pixel 8 оснащен тем же мощным чипом Tensor G3, что и старший брат. Однако некоторые функции оставили эксклюзивом Pro-модели.

 

Представлен Pixel 8 - компактный флагман с обновленным дизайном и камерой. – фото 1

 

Смартфон получил дисплей 6,3" Full HD с частотой обновления 120 Гц - на 40% ярче предшественника. Также симметричные стеклянные края экрана и матовый корпус.

 

Обновлена основная 50 Мп камера (улучшив диафрагму) и добавлен автофокус к ультраширокоугольной. Есть 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ памяти и аккумулятор 4575 мАч.

 

Представлен Pixel 8 - компактный флагман с обновленным дизайном и камерой. – фото 2

 

Однако камера в первую очередь обновлена программно – среди фишек нее новая функция Audio magic eraser, позволяющая удалять лишние шумы и оставлять на видео только нужное, например голос вашего ребенка.

Также показали фишку Best Take для групповых фото – это сложная задача, постоянно кто-то моргает или отвлекается, а здесь можно выбрать удачное изображение каждого человека из серии кадров и объединить в одном фото. Также улучшили редактор, можно удобно вырезать, перемещать объекты и изменять цвет или фон.

 

Представлен Pixel 8 - компактный флагман с обновленным дизайном и камерой. – фото 3


Также, в отличие от предыдущих лет, есть эксклюзивные фишки камеры для старшей модели, о чем можете прочитать отдельно в статье о Pixel 8 Pro .

 

Pixel 8 будет стоить от 700 долларов. Он будет получать обновление Android в течение 7 лет – рекорд для Android-смартфонов.

 

А как вы считаете, оправдано ли подорожание серии Pixel в этом году на сотню долларов? Напишите об этом в комментарии.

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 04.10.2023
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Представлен Pixel 8 - компактный флагман с обновленным дизайном и камерой.