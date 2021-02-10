Представлен планшет Blackview Active 12 Pro с защищенным корпусом, проектором и сетью 5G

60

Известная китайская компания Blackview показала новый флагманский планшет в ударопрочном корпусе и со встроенным DLP-проектором. Модель называется Active 12 Pro: она работает в сети 5G, обеспечивает глубокую интеграцию с сервисами AI, не боится механического воздействия и повреждений. Производителю удалось собрать все самые лучшие технологии в одном устройстве.

Аккумулятор 30000 мАч, Dimensity 7300 5G, камера 108 Мп, экран 2K – что еще предлагает Blackview Active 12 Pro

Планшет Blackview Active 12 Pro оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 2K, яркостью 650 нит и частотой обновления 90 Гц. Дисплей поддерживает технологию TÜV SÜD, направленную на снижение вредного синего излучения. На передней панели есть ударопрочное стекло Gorilla Glass 5.

Blackview Active 12 Pro получил класс защиты от воды IP68/IP69K и соответствие стандартам MIL-STD-810H и UL94. Заявлена стойкость при падении с высоты до 12 метров и давлении до 2,2 тонны. Устройство может работать при экстремальных температурах от -20 до 60°C. Корпус огнестойкий, а внутри предусмотрена особая конструкция от электростатических разрядов.

Эксклюзивной особенностью Blackview Active 12 Pro является встроенный проектор на 1080р и с яркостью 200 лм. Он выводит изображение диагональю 120 дюймов, гарантируя при этом яркость и хорошую детализацию. Есть автофокусировка и поддержка функции Widevine L1. Встроен и фонарь для кемпинга на 400 люмен.

Процессор Blackview Active 12 Pro – это 4-нанометровый MediaTek Dimensity 7300 5G. Предлагается 16 ГБ оперативной памяти с разрешением до 48 ГБ. Постоянный накопитель на 1 ТБ, расширяющийся до 3 ТБ. Этого предостаточно для хранения всех важных материалов.

Планшет работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой DokeOS_P 4.2. В систему встроены сервисы DeepSeek-R1, Gemini 2.0 и ChatGPT-4o mini. Есть и собственные инструменты Hi Doki, ImageX, VidGen и Soundle. К примеру, на изображении можно заменить небо или выполнить полную автоматическую обработку. Устройство будет обновляться в течение трех лет.

Blackview Active 12 Pro получил два динамика BOX с технологией Smart PA. Поддерживается стилус, а также режим ПК для эффективной работы или обучения. Основная камера на 108 Мп от Samsung с последующей цифровой обработкой AI. Фронтальный сенсор на 50 Мп.

Также планшет получил батарею с впечатляющей емкостью 30 000 мАч. В режиме ожидания выходит до 112 дней работы. Проводная зарядка рекордной мощности 120 Вт.

Чтобы подробнее ознакомиться с характеристиками Blackview Active 12 Pro, предлагаем посетить официальную страницу продавца https://www.blackview.hk/.

Версия на 12/256 ГБ обойдется в $529.99. За 16 ГБ/1 ТВ - $569.99. В период с 18 по 27 августа действует предварительный заказ, и тогда стоимость будет ниже с использованием промокода. Для совершения покупки переходите по ссылке https://s.click.aliexpress.com/e/_ontQYGM. Не упустите возможность и успейте купить Blackview Active 12 Pro с наибольшей выгодой. Удачи!