Анонсировали революционную новинку – ударопрочный планшет Blackview Active 10 Pro + детские смарт-часы Blackview Z20 4G

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Компания Blackview, известная своими влагозащищенными и ударопрочными смартфонами, показала интереснейшую новинку. Речь идет о планшете Active 10 Pro с аккумулятором на 30 000 мАч, поддержкой 5G, камерой на 108 Мп и сверхярким походным фонарем. Устройство идеально подходит пользователям, которые часто путешествуют или предпочитают экстремальный отдых.

Планшет Blackview Active 10 Pro – используйте в любых условиях

Active 10 Pro получил военный стандарт MIL-STD-810H и защиту от влаги и пыли IP68/IP69K. Устройство нормально работает при экстремальной температуре – от -20 ℃ до 60 ℃.

Планшет оснащен фонарем с огромной яркостью 400 люпеней. Поддерживает три режима: стандартное освещение, режим SOS и яркую вспышку. Может использоваться в необычных условиях, хорошо освещает местность в темное время суток.

На борту Blackview Active 10 Pro установлен 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300 с поддержкой сети 5G. Мощности предостаточно для повседневного использования, съемки видео, требовательных игр. Впечатляет количество памяти – до 512 ГБ постоянной и 32 ГБ оперативной.

Диагональ экрана Blackview Active 10 Pro составляет 11 дюймов, матрица IPS, разрешение Full HD+. На таком дисплее удобно употреблять разнообразный контент.

Планшетный ПК получил отличный набор камер. Основной модуль от Samsung на 108 Мп производит качественные фотографии и видеоролики в любое время суток. Дополнительно используется инфракрасный сенсор Sony на 20 Мп с датчиком ночного видения. Фронтальная камера разрешением 50 Мп. Для Галереи предусмотрены фишки искусственного интеллекта. Например, замена неба, удаление объектов из изображений и размытие заднего фона.

Одно из главных преимуществ планшета Blackview Active 10 Pro – батарея с огромной емкостью 30000 мАч. Функция обратной зарядки позволяет подкармливать от планшета мелкие гаджеты.

Blackview Active 10 Pro можно купить у официального продавца на Aliexpress по выгодной цене. С 9 по 15 декабря акционная стоимость составляет 339 долларов.

Смарт-часы Blackview Z20 4G – многофункциональный гаджет для детей

Часы Blackview Z20 4G оснащены 1.83-дюймовым экраном с разрешением HD. Имеет интересный дизайн и яркие расцветки. Поддерживают шагомер, отображают звонки и сообщения с телефона, производит мониторинг сна. Внутреннее хранилище на 16 ГБ содержит много фотографий и музыки. Заявлены модули GPS и NFC. Для покупки переходите по ссылке . Успейте заказать!