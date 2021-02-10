96

﻿

Представлена серия Samsung Galaxy Tab S9: Динамические дисплеи и мощная производительность выходят на первый план﻿

Мы имеем информацию о трех новых планшетах Samsung Galaxy: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, и Galaxy Tab S9 Ultra. Все они принадлежат к новому поколению и предлагают некоторые общие характеристики, такие как динамические дисплеи AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, оптический сканер отпечатков пальцев на экране и поддержку S-Pen. Каждый из них также имеет рейтинг IP68 по защите от пыли и воды.



Samsung Galaxy Tab S9:

- Размер дисплея: 11 дюймов с разрешением WQXGA

- Основная камера: 13 МП- Фронтальная камера: 12 МП

- Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

- Оперативная память: до 12 ГБ

- Встроенная память: 512 ГБ

- Аккумулятор: 8000 мАч

- Начальная цена: $799 или €799﻿



Samsung Galaxy Tab S9+:

- Размер дисплея: 12.4 дюйма с разрешением WQXGA+

- Основная камера: двойная - 13 МП и 8 МП

- Фронтальная камера: 12 МП

- Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

- Оперативная память: до 12 ГБ

- Встроенная память: 512 ГБ

- Аккумулятор: 10090 мАч

- Начальная цена: $1149 или €999﻿



Samsung Galaxy Tab S9 Ultra:

- Размер дисплея: 14.6 дюйма с разрешением WQXGA+

- Основная камера: двойная - 13 МП и 8 МП

- Фронтальная камера: двойная - два 12 МП объектива

- Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

- Оперативная память: до 16 ГБ

- Встроенная память: до 1 ТБ (расширяется с помощью microSD)

- Аккумулятор: 11200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт

- ОС: Android 13 OneUI 5.1

- Начальная цена: От £1199 или $1547 за вариант Wi-Fi с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.



Согласно информации, планшеты Galaxy Tab S9 и S9+ доступны для предварительного заказа с 11 августа, а Galaxy Tab S9 Ultra также можно заказать с той же даты. Они предлагаются в бежевом и графитовом цветах. Отметим, что цены могут варьироваться в зависимости от региона.﻿

Смотрите дополнительно: Анонс Samsung Galaxy Fold 5: тоньше, мощнее и без щели. Неужели теперь идеально?﻿

Источник:﻿ gizmochina