Представлены Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro: 720 Гц, 120 Вт и SSD

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В Китае показали линейку игровых Black Shark 4

Март выдался насыщенным месяцем на премьеры и обновления произошли в игровой «гвардии» смартфонов. Нас уже познакомили с Asus ROG Phone 5 и Nubia Red Magic 6, а сегодня в Китае презентовали Xiaomi Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro.

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Обе модели получили схожий дизайн, который нарочито демонстрирует игровой нрав новинок, а самым заметным изменением на фоне предшественников стал переработанный блок основной камеры на тыльной панели, выполненной из стекла. Теперь он выглядит более традиционно и предлагает симметрично расположенные по горизонтали три датчика изображения. На месте логотип Black Shark 4, который может светиться разными цветами.

На лицевой стороне Xiaomi Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ (2400х1080 точек), яркостью 1300 нит, с частотой обновления 144 Гц и скоростью сенсорного ввода 720 Гц. В верхней части экрана есть круглое отверстие под фронталку на 20 Мп и это не типичное решение для геймерского смартфона. Радует, что «дырка» достаточно миниатюрная диаметром 2,76 мм. Сама матрица адаптивная и подстраивает герцовку под тот контент, который отображается. Но при желании можно вручную задать 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц.

Аппаратной платформой Black Shark 4 Pro стал чип Snapdragon 888, а вот «обычный» Black Shark 4 построен на базе Snapdragon 870. Оперативной памяти у «младшей» версии 6/8/12 Гб LPDDR5, а у «прошки» 8/12/16 Гб. Постоянной памяти оба смартфона получили 128/256 Гб UFS 3.1, но у Pro-версии есть еще модификация с 512 Гб. Но главная фишка, что тут используется гибридная система хранения данных, где в паре с UFS 3.1 работает SSD. Такое решение позволило разогнать память и ускорить процесс установки и загрузки игр.

﻿Для охлаждения внутренностей установлена система жидкостного охлаждения нового поколения с тремя трубками охлаждения и графитовыми листами между ними, которая создана по принципу «сэндвича». Заявленный рост мощности рассеивания тепла составил 30% и SoC на 18% больше охлаждается, чем у предшественников.

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В базовой версии Black Shark 4 установлены два аккумулятора суммарной емкостью 4800 мАч, а в модификации Pro этот показатель уменьшен до 4500 мАч. Оба устройства поддерживают быструю 120-ваттную зарядку, при помощи которой батарейку «прошки» можно зарядить до 100% всего за 15 минут.

Поставляется серия Black Shark 4 с предустановленной оболочкой JOY UI 12.5 на базе Android 11, получившей многие фишки MIUI 12.5, включая супер-обои и разнообразные спецэффекты. Современные флагманы «стоят» на камере, точнее, нескольких камерах, соединенных в один модуль. Новинки также получили многомодульные камеры, но большой ставки на них не сделали.

Так, Black Shark 4 оснастили тремя датчиками на тыльной стороне 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (ширик, f/2.2) + 5 Мп (макросъемка). У Black Shark 4 Pro также трио модулей, но главный заменен на 64 Мп сенсор. В арсенале смартфонов модуль NFC, 3,5 мм разъем для наушников, стереодинамики и сканер отпечатка на торце. От предшественников тут физические курки, которые установлены на боковой грани, и они выдвигаются стоит только активировать игровой режим.

Старт продаж серии Black Shark 4 в Китае запланирован на 26 марта. Базовый смартфон с Snapdragon 870 доступен в четырех модификациях: 6/128 Гб — $384, 8/128 Гб — $414, 12/128 Гб — $460 и 12/256 Гб — $507. Игрофон в Pro-версии предлагает три вариации: 8/256 Гб — $614, 12/256 Гб — $691 и 16/512 Гб — $814. Есть эксклюзивная подарочная версия, включающая в себя разнообразные аксессуары, и она доступна с 16/512 Гб по цене $906.

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Источник: mydrivers