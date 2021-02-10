Представлены чипы Snapdragon 8cx Gen 3 и Snapdragon 7c+ Gen 3

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Qualcomm анонсировала два новых процессора для ноутбуков с продвинутым техпроцессом и поддержкой 5G

Qualcomm проводит ежегодное мероприятие Snapdragon Tech Summit, на котором демонстрирует свои новые продукты. В числе дебютантов оказались аппаратные платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и Snapdragon 7c+ Gen 3, которые найдут свое применение в недорогих ноутбуках на базе Windows и Chrome OS.

Snapdragon 8cx Gen 3 приходит на смену Snapdragon 8cx Gen 2 и является серьезным обновлением на фоне предшественника. Это платформа, созданная с применением 5-нанометрового техпроцесса. Декларируется прирост производительности на 85% и улучшение энергоэффективности на 60%. Одновременно новый графический процессор Adreno на 60% быстрее, чем Snapdragon 8cx Gen 2. Чип также обещает обеспечить более 29 TOPS в работе с искусственным интеллектом.

Чип получил восемь процессорных ядер, четыре из которых Cortex-X1 с пиковой частотой 2,995 ГГц. Еще четыре ядра Cortex-A78 разогнаны до частоты 2,4 ГГц. Внутри установлен 5G-модем Snapdragon X65, который обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. При желании компании могут заказать этот чип с модемом Snapdragon X55 5G со скоростью до 7,5 Гбит/с или модемом Snapdragon X62 5G со скоростью до 4,4 Гбит/с. Платформа также использует систему Wi-Fi FastConnect 6900 2x2 с поддержкой Wi-Fi 6E со скоростью до 3,6 Гбит/с.

Параллельно Snapdragon 8cx Gen 3 предлагает алгоритмы шумоподавления для проведения видеоконференций с высоким уровнем качества звука.

Чипсет Snapdragon 7c + Gen 3 создан по нормам 6-нанометрового техпроцесса. В состав платформы входят четыре ядра Cortex-A73 с тактовой частотой 2,4 ГГц и квартет ядер Cortex-A55 с пиковой частотой 1,5 ГГц. Qualcomm утверждает, что чип на 60% быстрее, чем у предыдущей модели, а графическая подсистема получила прибавку по мощности на 70%. В работе искусственного интеллекта и машинного обучения чипсет выдает 6,5 TOPS. Есть поддержка Wi-Fi 6E и сетей пятого поколения благодаря встроенному модему Snapdragon X53.

Устройства с Snapdragon 8cx Gen 3, и Snapdragon 7c + Gen 3 выйдут на рынок в начале 2022 год. Новинки не дотягивают по мощности до уровня серии M1 от Apple, но они могут стать интересной альтернативой продуктам Intel и AMD, особенно из-за их более низкого энергопотребления и благодаря поддержке 5G.

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Источник: androidauthority