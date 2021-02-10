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Вчера, 6 октября, состоялась долгожданная презентация от компании Google. Наибольшего внимания заслуживают новые смартфоны Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro. Еще анонсировали «умные» часы Google Pixel Watch, которые составят достойную конкуренцию последним Samsung Galaxy Watch и Apple Watch. Давайте ознакомимся с новинками более подробно.

Краткий обзор смартфона Google Pixel 7

Для начала рассмотрим базовую модель Google Pixel 7. Она стоит намного дешевле, чем Pro-версия, при этом оснащена всеми крутыми характеристиками и нововведениями.

Габариты, расцветки и дисплей

Размеры Гугл Пиксель 7 составляют 155.6 x 73.2 x 8.7 мм при весе 197 граммов. Корпус сделан из стекла, рамки алюминиевые. И передняя, и задняя панель покрыты закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. Заявлена степень защиты IP68, благодаря которой телефон можно погружать на глубину до 1.5 метра на протяжении 30 минут.

Седьмая линейка Пикселей выполнена в очень строгом минималистичном дизайне. Используются однотонные расцветки, что придает смартфонам еще больший шик. Модель предлагается в цветах Snow (белый), Lemongrass (светло-зеленый) и Obsidian (черный). Сзади корпус обхватывает металлическая рама, на которой расположены модули основной камеры.

Диагональ AMOLED-экрана составляет 6,3 дюйма, разрешение – 1080х2400 пикселей, частота обновления – 90 Гц, плотность пикселей – 416 ppi. Стандартная яркость – 1000 нит, пиковая – 1400 нит. По сравнению с прошлой версией максимальная яркость увеличилась на 25%. Поддерживается формат HDR10+ и, разумеется, режим Always on Display.

Процессор и камеры

На борту Google Pixel 7 установлен свежий 4-нанометровый процессор Google Tensor G2 с максимальной тактовой частотой 2.85 ГГц. Графическим ускорителем является Mali-G710 MC10, а за безопасность ответственен отдельный чип Titan M2. Вариантов памяти всего два – 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Постоянная память использует скоростной стандарт UFS 3.1.

Камеры – еще одна сильная сторона Пикселей. И в седьмом поколении их здорово прокачали. Основная камера имеет два сенсора. Главный 50-мегапиксельный модуль получил диафрагму f/1.9, размер матрицы 1/1.31", размер пикселя 1.2µm, разноправленный фазовый автофокус, лазерный автофокус и оптическую стабилизацию изображения. Сверхширокоугольный 12-мегапиксельный объектив оснащен диафрагмой f/2.2, углом обзора 114˚, размером матрицы 1/2.9" и размером пикселя 1.25µm.

Улучшилась макросъемка благодаря функции Macro Focus. Четкое фото теперь можно сделать с расстояния 3 см. Прокаченный зум гарантирует качественное двухкратное приближение. Скорость работы ночного режима повысилась в два раза. Пользователи, у которых проблемы со зрением, смогут воспользоваться инструментом Guided Frame для появления аудиоподсказок во время выбора позиций для съемки. Опцию Real Tone тоже прокачали – она нужна для правильного отображения оттенков кожи.

Запись видео на основную камеру возможна в максимальном разрешении 4K с 60fps. Благодаря функции Cinematic Blur получается улучшенный эффект глубины на видеороликах.

Фронтальная камера Google Pixel 7 имеет следующие параметры: разрешение 10.8 Мп, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/3.1" и размер пикселя 1.22µm. Видео также записываются в качестве 4K@60fps. Единственный модуль фронтальной камеры является ультраширокоугольным, поэтому хорошие углы обзора обеспечены.

Коммуникации, ОС, автономность и цена

Гугл Пиксель 7 оснащен стереодинамиками. По беспроводным интерфейсам имеется Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, NFC и навигационные службы (A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS и BDS). Pixel 7 работает под управлением операционной системы Android 13. По заявлению производителя, телефон будет обновляться еще на протяжении 5 лет. То есть, Android 18 новинка точно получит.

Емкость аккумулятора составляет 4355 мАч. Поддерживается проводная 30-ваттная зарядка, которая способна подпитать батарею до 50% всего за 30 минут. Есть и беспроводная 20-ваттная зарядка. Также заявлена реверсивная беспроводная технология.

По официальному прайсу в США Google Pixel 7 с версией 8/128 ГБ можно приобрести за 599 долларов. Модификация 8/256 ГБ стоит уже 699$. В Европе ценник будет немного выше.

Краткий обзор смартфона Google Pixel 7 Pro

Теперь переходим к Pro-версии, которая получилась еще более интересной, чем базовая модель.

Размеры, материалы корпуса и экран

Габариты следующие –﻿ 162.9 x 76.6 x 8.9 мм при массе 212 г. Корпус стеклянный, грани алюминиевые. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP68. Присутствует закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus. Дизайн все такой же выдержанный и минималистичный, как и в Pixel 7. Помимо расцветок корпуса «Snow» и «Obsidian», добавился новый цвет «Hazel» (светло-серый).

AMOLED-экран диагональю 6,7 дюймов может похвастаться частотой обновления 120 Гц, стандартной яркостью 1000 нит и пиковой 1500 нит. Разрешение составляет 1440x3120 точек, плотность пикселей - 512 ppi.

Процессор, память и камеры

Процессор такой же, как в Pixel 7 –﻿ Google Tensor G2, видеоускоритель Mali-G710 MC10 и чип безопасности Titan M2. А вот оперативной памяти уже 12 ГБ, а не 8. Предлагаются модификации на 12/128 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Основная камера Pixel 7 Pro тройная. Главный 50-мегапиксельный модуль такой же, как в Пикселе 7. Присутствует и ультраширокий объектив на 12 Мп с углом обзора 126˚. Главное отличие основной камеры в Pro-версии – наличие 48-мегапиксельного телефото с диафрагмой f/3.5, размером матрицы 1/2.55" и размером пикселя 0.7µm. Фронтальные камеры в Пиксель 7 и 7 Про абсолютно одинаковые.

Коммуникации, автономность, цены и подарок при покупке

По беспроводным интерфейсам и программному обеспечению тоже никаких отличий от базовой модели, поэтому повторно описывать данные характеристики нет смысла. В Google Pixel 7 отличается аккумулятор: емкость составляет 5000 мАч, поддерживается проводная 30-ваттная зарядка и беспроводная 23-ваттная.

Теперь цены:

12/128 ГБ – 899$;

12/256 ГБ – 999$;

12/512 ГБ – 1099$.

Важный момент! В подарок к Google Pixel 7 Pro дают новые смарт-часы Google Pixel Watch. Это отличная возможность сэкономить, поскольку стоимость данных часов составляет 380 долларов, если приобретать их отдельно.

Гаджет оснащен AMOLED-экраном диагональю 1,2 дюйма. Пиковая яркость составляет 1000 нит, разрешение – 450х450 точек. Экран покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Заявлена влагозащита со степенью 5ATM. Установлен процессор Exynos 9110. Есть NFC, Wi-Fi и GPS. Часы работают под управлением операционной системы Android Wear OS 3.5. Емкость батареи – 294 мАч.

Предзаказ на новинки уже открыт. В свободную продажу они поступят 13 октября.

Пишите в комментарии, понравилась ли вам седьмая линейка Пикселей, и планируете ли приобретать себе какой-то смартфон.