Представлены Huawei Nova 9 и Nova 9 Pro с мощной зарядкой и HarmonyOS

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Сегодня состоялась премьера Huawei Nova 9 и Nova 9 Pro, ставшие продолжением современной плеяды устройств без поддержки 5G и с фирменной операционной системой HarmonyOS 2.0. При этом по всем прочим характеристикам модели получились весьма сбалансированными.

Huawei Nova 9 удостоился 6,57-дюймового OLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача 300 Гц. Разрешение матрицы составило 2340х1080 точек и сюда встроили фронтальную камеру на 32 Мп. Аппаратная основа — Snapdragon 778G в связке с 8 Гб оперативной памяти. Предложили флеш-накопитель на 128/256 Гб, аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой.

В активе Huawei Nova 9 дисплейный сканер отпечатков пальцев, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, поддержка LDAC и четверная тыльная камера 50 Мп (f/1.9) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка). Смартфон доступен в двух модификациях с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене $418 и $464 соответственно.

Huawei Nova 9 Pro построен на том же чипе, но дисплей тут увеличили до 6,72 дюйма и разрешение составило 2676х1236 точек. Все прочие параметры экрана аналогичны тем, что предлагает базовая версия. Питает аппарат батарейка на 4000 мАч с быстрой 100-ваттной зарядкой.

Среди отличительных черт Huawei Nova 9 Pro — двойная фронтальная камера, где разрешение каждого датчика составило 32 Мп. Все прочие параметры дублируют те, которые предлагает базовая версия. Смартфон предлагают с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене $542 и $604 соответственно.

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Источник: gizmochina