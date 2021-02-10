Представлены Huawei Smart Glasses с HarmonyOS

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Дисплея нет и есть поддержка голосового ассистента

Сегодня Huawei анонсировала целый ряд новых устройств, включая умные очки Huawei Smart Glasses. Смарт-очки получили операционную систему HarmonyOS и сменную оправу, позволяющую менять стиль гаджета исходя из своих личных предпочтений и настроения.

Пользователи могут выбирать между тремя оправами: классической, ретро и современной Pilot. Очки подключаются к смартфону по Bluetooth, имеют костнопроводящие динамики высокой четкости и два микрофона с функцией защиты от ветра, позволяющие совершать звонки или озвучивать голосовые команды. Сенсорная поверхность на дужках предназначена для регулировки громкости воспроизведения музыки.

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Если очки надеваются впервые в день, пользователь автоматически получает прогноз погоды и расписание мероприятий в соответствии с собственным графиком. Очки могут интеллектуально транслировать информацию из системных приложений или сторонних утилит, такие как WeChat и Meituan, например, напоминания о рейсах и поездах, напоминания о приближающемся расписании, напоминания WeChat, напоминания о еде и т.д.

Смарт-очки отслеживают, как долго голова опущена и оценивают состояние шейного отдела позвоночника. Автономность от одного заряда составит 16 часов, а 10 минут зарядки достаточно для 80 минут воспроизведения музыки. Есть защита от брызг IP4X. Huawei Smart Glasses оценены в $265.

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