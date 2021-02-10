Представлены кнопочные Nokia 110 4G и Nokia 105 4G

359

HMD Global выпустила телефоны с поддержкой 4G

Если на рынке смартфонов HMD Global сложно назвать сильным игроком, то вот что касается ниши кнопочных телефонов, тот тут компания среди лидеров. Только за первый квартал нынешнего года она отгрузила 11 млн звонилок. Чтобы не растерять свои позиции в этом сегменте компания выпустила две новинки — Nokia 110 4G и Nokia 105 4G.

Это продолжение Nokia 110 и 105, которые появились в 2019 году. Среди главных новшеств — поддержка 4G LTE и изменившийся дизайн. Оба телефона получили дисплей диагональю 1,8 дюйма разрешением 160х120 пикселей, 3,5 мм разъем для наушников, слот для карты microSD до 32 Гб, лоток для симки, FM-приемник и фонарик на верхней грани.

Емкость аккумулятора составила 1020 мАч и на одном заряде телефоны обеспечат до 5 часов непрерывных разговоров. Наделены Nokia 110 4G и 105 4G чипом UNISOC T107 и 128 МБ оперативной памяти. Отличия между двумя телефонами сводятся только к наличию тыльной камеры на задней панели Nokia 110 4G, тогда как у Nokia 105 4G ее нет. Характеристики камеры почему-то решено не озвучивать.

Nokia 105 4G доступен в черном, красном и синем цветах, а Nokia 110 4G - в черном, голубом и желтом оттенках. Цена на «кнопочники» не объявлена.

﻿﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: gizmochina