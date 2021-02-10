Представлены Meizu 18s и Meizu 18s Pro: небольшой апгрейд флагманов

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Компания чуть подмарафетила свои смартфоны и выпустила их обновленные версии

Meizu решила напомнить о себе, представив сегодня обновленные серии флагманов. На странице новых устройств Meizu 18s и Meizu 18s Pro компания указала, что «противник очень силен, и мы тоже очень хороши. Легкость и тонкость остались прежними, полная обновлений крови».

Рендеры демонстрируют, что Meizu 18s и Meizu 18s Pro обладают тем же дизайном, что и предшественники. Новинки вновь вышли тонкими и легкими, а само обновление задумывалось только ради «железа».

Самым важным обновлением устройств стала установка процессора Snapdragon 888+, тогда как предшественники предлагали Snapdragon 888. Смартфоны получили 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 12/256 Гб постоянной UFS 3.1.

Meizu 18s и Meizu 18s Pro получили AMOLED E4-дисплеи от Samsung разрешением 3200х1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц, только у «младшей» версии он диагональю 6,2 дюйма, а у «прошки» — 6,7 дюйма. Камеры остались прежними. Так, Meizu 18s получил фронталку на 20 Мп со светосилой f/2.2 и тройную тыльную камеру 64 Мп (Sony IMX682, f/1.6) + 16 Мп (широкоугольный, Samsung S5K3P9SX, f/2.4) + 8 Мп (телеобъектив, OmniVision OV08A10, f/2.4). Емкость аккумулятора составила 4000 мАч и мощность быстрой зарядки 36 Вт, а также есть стереодинамики, NFC и поддержка Wi-Fi 6E.

В Meizu 18s Pro предложили селфи-модуль на 44 Мп и четверную тыльную камеру 50 Мп (Samsung GN1, f/1.9) + 32 Мп (Sony IMX616, f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, OmniVision OV08A10, f/2.4) + ToF на 3 Мп (Samsung S5K33D, f/1.4). Питает новинку батарейка на 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой на 40 Вт и беспроводной аналогичной мощности. В «прошке» помимо стереодинамиков еще предложили усилитель SmartPA и LDAC.

К числу новшеств стоит причислить обновленный игровой режим и фирменную оболочку Flyme 9.2. Продаваться смартфоны будут в фирменных магазинах компании и старт продаж запланирован на 23 сентября. Meizu 18s доступен в трех версиях с 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $572, $618 и $665. За Meizu 18s Pro в базовой версии с 8/128 Гб запросили $711, модификация с 8/256 Гб оценена в $773 и топовая вариация с 12/256 Гб стоит $835.

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Источник: meizu