Представлены Moto G Play, Moto G Power и Moto G Stylus 2021 года выпуска

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Motorola обновила линейку Moto G

Несмотря на все потуги, но выпустить толковых конкурентов китайским смартфонам у Motorola не особо выходит. Но компания с упорством, которое кому-то покажется безумием, продолжает выпускать смартфоны. Сегодня в рамках выставки CES 2021 она показала несколько новинок, три из которых входят в серию Moto G, являющаяся самой популярной в портфолио бренда.









Анализ характеристик новинок серии Moto G показывает, что компания пыталась создать доступные и массовые смартфоны, где во главу угла попытались поставить невысокий ценник при оптимальном балансе характеристик. Но есть два серьезных недостатка у новых G‑аппаратов: отсутствие NFC и Android 10, когда впору предлагать одиннадцатую версию зеленого робота.

Moto G Play 2021









Самый доступный и бюджетный по характеристикам новичок. У него дисплей со скромным разрешением HD+, чип 400 серии Snapdragon и «всего» два датчика в основной камере. Но зато тут предложили аккумулятор емкостью 5000 мАч, что должно гарантировать приличную автономность. За сумму $169,99 вам предлагают смартфон с такими характеристиками:





Дисплей: 6,5ʺ, IPS, 20: 9, HD + (1600 x 720 пикселей), 269 ppi

Процессор: Snapdragon 460

Оперативной памяти: 3 Гб

Постоянной памяти: 32 Гб (поддерживает microSD до 512 Гб)

Аккумулятор: 5000 мАч, 10 Вт проводная зарядка

Основная камера: 13 Мп (f/2.0, 1,12 мкм), датчик глубины 2 Мп (f/2,4, 1,75 мкм)

Фронтальная камера: 5 Мп (f/2.2, 1,12 мкм)

Дополнительно: слот для одной SIM‑карты, порт USD Type-C 2.0, 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Операционная система: Android 10

Размеры: 166,6x76x9,4 мм

Вес: 204 г

Moto G Power 2021

Здесь уже компания предложила чип Snapdragon 662, основная камера получила три датчика, один из которых на 48 Мп, фронталка на 8 Мп, есть версия с 4/64 Гб памяти и оставили батарейку на 5000 мАч. В остальном это все тот же Moto G Play 2021, но ценник за версию с 3/32 Гб памяти вырос до $199,99.









Дисплей: 6,5ʺ, IPS, 20: 9, HD + (1600 x 720 пикселей), 269 ppi

Процессор: Snapdragon 662

Оперативной памяти: 3/4 Гб

Постоянной памяти: 32/64 Гб (поддерживает microSD до 512 Гб)

Аккумулятор: 5000 мАч, 10 Вт проводная зарядка

Основная камера: 48 Мп (f/1.7, 0,08 мкм), датчик глубины 2 Мп (f/2,4, 1,75 мкм), макросъемка 2 Мп (f/2.4, 1,75 мкм)

Фронтальная камера: 8 Мп (f/2.0, 1,12 мкм)

Дополнительно: слот для одной SIM карты, порт USD Type-C 2.0, 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на боковой грани

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Операционная система: Android 10

Размеры: 165,3x76x9,5 мм

Вес: 207 г

Moto G Stylus

Уже само название четко указывает на главную фишку новинки — поддержка стилуса. Чтобы предложить отсек для его хранения, пришлось уменьшить емкость батарейки на 20%. Но при этом пользователь получает чуть лучший процессор, дисплей с более высоким разрешением, квадрокамеру, поддержку 18-ваттной зарядки и больше памяти, чем прочие сегодняшние новинки серии Moto G. Логично, что и цена тут повыше — от $299,99.









Дисплей: 6,8ʺ, IPS, FullHD+

Процессор: Snapdragon 678

Оперативной памяти: 4 Гб

Постоянной памяти: 128 Гб (поддерживает microSD до 512 Гб)

Аккумулятор: 4000 мАч, 18 Вт проводная зарядка

Основная камера: 48 Мп (f/1.7, 0,08 мкм), 8 Мп (широкоугольный, f/2.2, 1,12 мкм), датчик глубины 2 Мп (f/2,4, 1,75 мкм), макросъемка 2 Мп (f/2.4, 1,75 мкм)

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.2, 1 мкм)

Дополнительно: слот для одной SIM карты, порт USD Type-C 2.0, 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на боковой грани

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Операционная система: Android 10

Размеры: 167x77x9 мм

Вес: 213 г

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