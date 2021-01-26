Анонс Motorola Edge S: субфлагман по невысокой цене и с двумя фичами

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Motorola Edge S предлагает мощную аппаратную платформу и готов измерить сердцебиение на расстоянии

В последние годы Motorola не слишком заметна на рынке. Точнее смартфоны то она выпускает, но публика их не особо жалует. Очередная попытка привлечь внимание — анонс Motorola Edge S. Это субфлагманское решение и первое с новой платформой Snapdragon 870.

Новый «камень» от Qualcomm был представлен на прошлой неделе и является чуть разогнанной версией Snapdragon 865+. Помимо новейшего чипсета Motorola Edge S предлагает дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением 2520х1080 точек с частотой обновления 90 Гц, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель 128/256 Гб UFS 3.1.

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Емкость батарейки составила 5000 мАч и есть поддержка быстрой 20-ваттной зарядки. Камер у Motorola Edge S шесть: два датчика 16 Мп + 8 Мп на передней панели и система из четырех модулей на тыльной стороне 64 Мп + 16 Мп + 2 Мп + ToF. Имеется защита от брызг IP52, 3,5 мм разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G и операционная система Android 11.

К числу диковинных фич Motorola Edge S можно отнести функцию определения частоты сердечных сокращений, за работу которой отвечает фронтальная камера. Замер сердечного ритма осуществляется в течение 15 секунд стоит только пользователю смотреть в объектив селфи-модуля. Как это все работает на практике, еще предстоит разобраться, но есть серьезные сомнения в корректности показаний при таком замере.

В Китае Motorola Edge S с 6/128 Гб памяти оценили в $310, вариант с 8/128 Гб обойдется в $371 и за модификацию с 8/256 Гб просят $433.

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Источник: gsmarena