Представлены Motorola Edge S Pro и Edge Light Luxury Edition: элитный средний класс

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Motorola Edge S Pro и Edge Light Luxury Edition вышли интересными смартфонами за свой прайс

Сегодня в Китае Motorola провела презентацию, на которой представила смартфоны Edge S Pro и Edge Light Luxury Edition. Язык дизайна у них схож за исключением основной камеры, которая в «прошке» предлагает перископический датчик, а в «люкс» версии установили телевик. А вот «железная» составляющая у них разная.

Основными особенностями Motorola Edge S Pro являются 10-битный 144 Гц OLED-дисплей, 108-мегапиксельная тройная камера и до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Диагональ экрана составила 6,7 дюйма, разрешением FullHD+, есть поддержка HDR10+ и частота дискретизации тача равна 576 Гц.

Аппаратная основа Motorola Edge S Pro — Snapdragon 870. Имеется флеш-накопитель UFS 3.1 на 128/256 Гб, селфи-камера на 32 Мп, тройная тыльная 108 Мп + 8 Мп (зум-перископ, 5-кратный оптический зум, 50-кратный цифровой, OIS) + 16 Мп (сверхширик, угол обзора 120 градусов). Питает смартфон аккумулятор емкостью 4520 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки.

Руководит работой устройства ОС Android 11 с оболочкой MYUI 2.0 на базе Android 11. В Китае Motorola Edge S Pro предлагают в четырех модификациях: 6/128 Гб — $371, 8/128 Гб — $418, 8/256 Гб — $464 и 12/256 Гб — $511.

Уже из названия Motorola Edge Light Luxury Edition понятно, что этот аппарат попроще. Его укомплектовали 6,7-дюймовым OLED-экраном разрешением FullHD+ и частотой обновления 144Гц, чипсетом Snapdragon 778, 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 Гб постоянной UFS 2.2. Емкость батарейки составила 4020 мАч и есть быстрая 33-ваттная зарядка.

Селфи-камера и набор датчиков на тыльной стороне аналогичны тем, что предлагает Motorola Edge S Pro, но тут телевик с 3-кратным оптическим зумом и 30 кратным цифровым. Выбрать можно версию с 8/128 Гб памяти за $402 или с 8/256 Гб за $449.

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Источники: mydrivers, mydrivers