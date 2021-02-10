Представлены наушники OnePlus Buds N с автономностью 30 часов

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Неплохое предложение за $31

Сегодня состоялась премьера смартфона OnePlus Ace, который по своим характеристикам и стоимости вышел вполне интересным решением. Также сегодня компания представила наушники OnePlus Buds N, получившие нетипичный для гарнитур компании дизайн и неплохую автономность.

OnePlus Buds N имеют дизайн наушников-вкладышей с плоским стержнем. Наушники имеют 12,4-мм драйверы, которые, как утверждается, обеспечивают сверхчистый звук. Наушники поддерживают Dolby Atmos и настраиваемый эквалайзер. В наушниках есть два микрофона для шумоподавления во время разговора и обеспечивают низкую поддержку 94 мс.

Внутри каждого наушника OnePlus Buds N скрывается аккумулятор емкостью 41 мАч и в комплекте с гарнитурой идет зарядный кейс с батарейкой на 480 мАч. Обещанное время автономной работы — 30 часов. Есть поддержка быстрой зарядки, позволяющей зарядить кейс за считанные минуты. Пяти минут достаточно, чтобы обеспечить до 4 часов воспроизведения музыки.

OnePlus Buds N оснащены сенсорным управлением для воспроизведения, паузы и перехода к следующему треку, а также корпус защищен от брызг и пота по классу IP55. В Китае наушники предлагают по цене $31.

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Источник: gizmochina