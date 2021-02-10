Представлены Nokia XR20 и Nokia C30: для долгого времени работы

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Показали дорогой и защищенный Nokia XR20, а также выносливый Nokia C30

Сегодня HMD Global представила несколько новинок, среди которых смартфоны Nokia XR20 и Nokia C30, где ставка сделана на продолжительное время работы. А первый из дебютантов еще отличается и повышенным уровнем защиты. Новинки выходят в рамках новой политики компании: «любите его, доверяйте ему и сохраняйте его». Компания обещает годы обновлений программного обеспечения и безопасности, что, по мнению HMD Global, должно побудить пользователей выбирать ее продукты и дольше ими пользоваться.

Nokia XR20 — первый защищенный смартфон компании, который обладает классом защиты IP68 и сертификатом MIL-STD-810G. Это означает, что без ущерба для себя он переживет падения с высоты до 1,8 м, погружение в воду и грязь в течение одного часа. Более того — компания даже рекомендует мыть его с мылом, если в этом есть необходимость.

Чтобы сделать смартфон практически неуязвимым, использовали прорезиненные и прочные материалы, а дисплей защищает стекло Gorilla Glass Victus. К числу преимуществ Nokia XR20 стоит отнести то, что его IPS-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ реагирует на прикосновение мокрыми или грязными пальцами. Но, увы, частота обновления его составляет 60 Гц.

В активе Nokia XR20 боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм разъем для наушников, слот для карт microSD и динамики с технологией OZO. Основная камера двойная с датчиками 48 Мп + 13 Мп (ширик), встроили оптику ZEISS и предложили функцию захвата звука OZO Spatial Audio с шумоподавлением ветра.

Построен Nokia XR20 на базе Snapdragon 480, обладает 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной, селфи-камерой на 8 Мп и слотом для карт microSD до 512 Гб. Работает смартфон под управлением Android 11, и компания гарантирует обновление до Android 12 и Android 13. Емкость аккумулятора составила 4360 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и его можно зарядить по беспроводу на мощности 15 Вт. По заявлению производителя, одного заряда должно хватить на 2 дня работы. Правда, всегда стоит помнить, что реальная автономность напрямую зависит от сценариев использования Nokia XR 20.

В США смартфон будут продавать по цене $549,99 с 24 августа, а на глобальном рынке его начнут продавать с 27 июля по цене 499 евро.

Пополнилась новинкой и доступная С-серия. Представлен Nokia C30 в консервативном пластиковом корпусе весом 237 грамм и толщиной 9,9 мм. Он получил 6,82-дюймовый экран разрешением HD+, фронталку на 5 Мп и двойную тыльную камеру 13 Мп + 2 Мп (датчик глубины).

Построен Nokia C30 на базе UNISOC SC9863A в тандеме с 2/3 Гб оперативной памяти, имеется 32/64 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 6000 мАч и слот для карт памяти до 256 Гб. Продажи смартфона стартуют по всему миру с сегодняшнего дня по цене 99 евро.

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Источник: phonearena