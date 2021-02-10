Представлены Oppo Watch 2 ECG Edition

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Главная фишка смарт-часов — ЭКГ

Вчера помимо специальной версии Oppo Find X3 Pro и оболочки ColorOS 12, компания представила смарт-часы Oppo Watch 2 ECG Edition с поддержкой ЭКГ. В пресс-релизе говорится, что умные часы поддерживают круглосуточный мониторинг по выявлению аномальных сердечных ритмов и напоминают о своевременных тестах ЭКГ для осуществления постоянного контроля здоровья сердца.

Как и оригинальные Oppo Watch 2, версия с ЭКГ поставляется в двух версиях в 42- и 46-мм корпусах. Обе обладают AMOLED-дисплеями, но у первой он 1,75 дюймовый разрешением 430х372 точки, а у другой — 1,91 дюйма, разрешение 476х402 пикселя. Аппаратной основой новинок стал Snapdragon Wear 4100.

Oppo Watch 2 ECG Edition обладают NFC, Bluetooth, защитой от воды 5АТМ, поддержкой eSIM, пульсометром, датчиком измерения уровня кислорода в крови и мониторингом качества сна. На выбор 155 тем оформления и поддержка 100 режимов тренировки, а автономность работы может достигать до 16 дней.

С 20 октября стартует прием предзаказов на Oppo Watch 2 ECG Edition и за версию с 1,91-дюймовым экраном, аккумулятором на 510 мАч запросили $387.

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Источник: sparronews