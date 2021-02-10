Представлены POCO Watch: первые смарт-часы для POCO

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И снова ребрендинг. Скучно

Сегодня POCO устроила презентацию, на которой показала не только игровой POCO F4 GT, но и анонсировала свои первые умные часы POCO Watch. И в этом случае без ребрендинга не обошлось. Новинка выглядит как переименованные смарт-часы Redmi Watch 2.

POCO Watch — это минималистичные смарт-часы с 1,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 320x360 пикселей (301ppi). Он сопровождается регулируемым пластиковым ремешком и имеет единственную кнопку на правой стороне. Весит носимый гаджет 31 грамм и его габариты составили 39,1х34,4х9,98 мм.

Смарт-часы совместимы с устройствами на Android 6.0 и с более новыми версиями зеленого робота, а также iOS 10 и новее. POCO Watch способны постоянно контролировать пульс, измерять уровень кислорода в крови, анализируют сон и определяют уровень стресса, помогут сделать дыхательную гимнастику и отслеживают женское здоровье.

Заявлена поддержка более 100 циферблатов и 100 спортивных режимов, включая бег, йогу, занятия в тренажерном зале, греблю, езду на велосипеде и многие другие. Автономность работы POCO Watch на одном заряде составляет до 14 дней благодаря аккумулятору емкостью 225 мАч. Имеется водозащита 5ATM, поддержка Bluetooth 5.0 и GPS, а также магнитная зарядка. Продажи смарт-часов стартуют 28 апреля по цене 79 евро.

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Источник: notebookcheck