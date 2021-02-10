Представлены Realme 8 и Realme 8 Pro c AMOLED-дисплеями и быстрой зарядкой

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Компания Realme, которая пытается активно навязать борьбу Xiaomi, представила сегодня в Индии две новинки: Realme 8 и Realme 8 Pro. Смартфоны во многом схожи друг с другом, но без отличий не обошлось. Новинки могли бы составить конкуренцию серии Redmi Note 10. Могли бы, но все же творения Xiaomi выглядят интереснее, прежде всего, за счет установки экранов с повышенной герцовкой.

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Realme 8 оснастили 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) и на него приходится 90,8% лицевой панели, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Аппаратная основа устройства — Helio G95. Оперативной памяти предложили 6/8 Гб LPDDR4x и постоянной 128 Гб UFS 2.1.

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На передней панели установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера и сзади предложен набор из четырех датчиков, где главная «скрипка» отдана 64 Мп датчику со светосилой f/1.79. Дополняет набор сенсоров на тыльной стороне ширик на 8 Мп, монохромный модуль на 2 Мп и макросенсор с аналогичным разрешением. Руководит работой Realme 8 фирменная оболочка Realme UI 2.0 на базе Android 11. В числе прочих характеристик стоит упомянуть о наличии 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS и порт USB Type-C.

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Этот смартфон поинтереснее и здесь уже ставка сделана на процессор от Qualcomm. Под капотом трудится Snapdragon 720G, и новинка позиционируется как первый смартфон с надстройкой Realme UI 2.0 на основе Android 11. Экран тут также Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц и частотой отклика сенсора 180 Гц. Особый акцент на том, что пиковая яркость матрицы составила 1000 нит и есть поддержка функции Always on Display.

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Основная камера Realme 8 Pro включает четыре датчика 108 Мп (Samsung HM2, f/1.8) + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макросенсор, f/2.4) + 2 Мп (монохромный, f/2.4). Среди фишек камера заявлена функция Starry Mode 2.0 для записи замедленного видео со штативом, режим астрофотографии, ночной режим, покадровая видеосъемка с наклоном и сдвигом и др. Оснастили смартфон 6/8 Гб оперативки, флеш-накопителем на 128 Гб.

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Что касается подключения, устройство поддерживает 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS / NavIC и порт USB Type-C. Он также оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 4500 мАч. Мощность быстрой зарядки тут довели до 50 Вт, а в комплекте идет зарядный адаптер на 50 Вт.

Продажи смартфонов стартуют с 25 марта и Realme 8 оценили в $207, $220 и $234 за версии с 4/128 Гб, 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти соответственно. Realme 8 Pro будет доступен с 6/128 Гб за $248 и модификацию с 8/128 Гб оценили в $276.

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Источник: realme﻿

