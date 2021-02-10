Представлены Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+

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В Китае представили семейство Redmi K40 из трех моделей, отличающихся аппаратной платформой, камерами и скоростью оперативной памяти

Сегодня дочерний бренд Xiaomi под названием Redmi разжился тремя новинками: Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. Не сложно догадаться, что они пришли на смену Redmi K30 и Redmi K30 Pro сохранив прежнее позиционирование, где базовая версия стала субфлагманом, а «прошки» считаются флагманскими устройствами в иерархии гаджетов Redmi и не в последнюю очередь из-за присутствия топового чипа Qualcomm. Хотя по сочетанию характеристик Redmi K40 Pro/Pro+ все же стоит считать околофлагманским смартфоном.

Сразу скажем, что благостное и радостное впечатление от ценников на смартфоны Xiaomi все больше улетучивается. Но в этот раз есть повод для оптимизма, ведь нам предложили продукты, созданные по принципу топ за свои деньги и начнем с «грубой» реальности — ценников на смартфоны.

Цены на Redmi K40 в Китае начинаются с $310 и столько просят за модификацию с 6/128 Гб. Самая топовая версия с 12/256 Гб обойдется в $418, вариант с 8/128 Гб стоит $341 и 8/256 Гб — $387. Более интересный Redmi K40 Pro стоит $434 с 6/128 Гб памяти, модификации с 8/128 Гб и 8/256+ Гб обойдутся в $465 и $511 соответственно. Самая старшая модель серии Redmi K40 Pro+ предлагается только в версии с 12/256 Гб памяти и просят за нее $573.

Серия Redmi K40 — это для тех, у кого денег не хватает на полноценный флагман, а «понты кидать» охота. Или в случае с Redmi K40 Pro + можно сказать, что «мы тут взяли за основу Xiaomi Mi 11 и сделали его дешевле, проведя небольшой тюнинг по характеристикам, чтобы не переходить ценовой водораздел с титульным флагманом материнской компании».

В чем суть новинок и какие продающие моменты должны сподвигнуть на покупку Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+, а также объяснить ценообразование, компания называет:

стильный дизайн, где особый акцент сделан на вырезе под фронталку, отличающийся миниатюрностью — диаметр 2,76 мм;

экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсора 360 Гц;

достойная производительность;

Wi-Fi 6, 5G, NFC;

батарея 4520 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт;

быстрая память (оперативная и постоянная);

защита IP53;﻿

стереодинамики;

трехкамерный модуль на 48 Мп, 64 Мп и 108 Мп датчиком (в зависимости от модели), которому ассистируют ширик и макромодуль.

Тот самый дизайн-код, с которого мы начали перечисление преимуществ новинок, заключается в сочетании относительно тонкого корпуса, характерного модуля камеры (с налетом сходства с блоком камер от Xiaomi Mi 11) и плоской матрицы. Фронтальная камера «спряталась» в круглом вырезе в левом углу верхней части дисплея. Цветовых вариаций у семейства Redmi K40 три: черная, белая и синяя.

В плане расположения функциональных элементов нет никаких отступлений от принятых компанией канонов. Впрочем, дактилоскопический сканер предложили на боковой грани и это несмотря на наличие AMOLED-панели. Такое решение с датчиком явно продиктовано необходимостью удешевить смартфон.

В семействе Redmi K40 установлен дисплей от Samsung на базе AMOLED-матрицы диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек. В первую очередь бросается то, что частота обновления тут повышенная — 120 Гц. Игровой потенциал новинок подчеркивает частота дискретизации в 360 Гц. Максимально измеренная яркость экрана составила 1300 нит и он справится с отображением картинки стандарта HDR10+.

Характеристики у дисплея солидные и Xiaomi на презентации не скупилась на похвалу и реверансы в его сторону. С характерной для компании высокопарной тональностью было заявлено, что это один из лучших экранов среди всех прочих в своем сегменте. И этот эпитет подкрепили заключением DisplayMate, который выставил максимальную оценку А +.

Звучать Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ должны хорошо, ведь динамики тут стереофонические. Но в отличие от Xiaomi Mi 11 здесь не стали «притягивать за уши» громкое маркетинговое и имиджевое имя Harman Kardon, все настроили сами.

В качестве аппаратной платформы Redmi K40 Pro/K40 Pro + используется Snapdragon 888, знакомый нам по Xiaomi Mi 11. Это первая система на чипе от Qualcomm, выполненная по нормам 5 нм техпроцесса. Безо всяких оговорок флагманский процессор, который должен предлагать избыточную производительность при умеренном потреблении энергии.

Бенчмарки уже доказали, что прирост производительности есть. Но имеется у чипа и одна проблема — он подвержен перегреву. Чтобы Redmi K40 Pro/K40 Pro+ не раскалялись, внутри обустроили систему жидкостного охлаждения, а также предложили кулер в качестве дополнительного аксессуара к смартфону. В случае с накладкой-кулером производитель лихо пытается переложить решение проблемы с перегревом на кошелек пользователя, предлагая докупить «охладитель».

Для Redmi K40 выбрали чипсет попроще — Snapdragon 870. Техпроцесс — 7 нм. По сути имеем Snapdragon 865 с задранной тактовой частотой. Любую игру он потянет без принесения в жертву графические настройки. При пиковой нагрузке он должен обеспечить заданный высокий уровень производительности. Так это или нет — покажут реальные тесты серийного смартфона.

В Redmi K40 установили флеш-накопитель на 128/256 Гб и предложили 6/8/12 Гб оперативной памяти. По нынешним меркам не так чтобы много. Но зато память найбыстрейшая на рынке LPDDR5 и UFS 3.1. Redmi K40 Pro удостоился 6/8/12 Гб оперативки и флеш-модуля 128/256 Гб.

В Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ тройной модуль фотосъемки, где за базовую съемку отвечают только две камеры, а третья — это макромодуль. Ничего сверхъестественного здесь не предложили, обеспечив необходимым минимум с учетом статуса новинок. Это оправдано, ведь нужно было добиться необходимого удешевления. А камера как раз и есть та «фиговина», где, прежде всего, и ищут пути для удержания ценника в заданных величинах.

Основной модуль в Redmi R40 на 48 Мп, Redmi K40 Pro — 64 Мп и в Redmi K40 Pro+ предложили флагманский модуль — 108 Мп сенсор Quad Bayer Samsung ISOCELL HM2 габаритами 1/1,52". Вторая камера широкоугольная с датчиком на 8 Мп. В обоих случаях оптической стабилизации не предусмотрено.

В новинках установлена батарейка емкостью 4520 мАч, чуть меньше, чем у Xiaomi Mi 11. Оглядываясь на то, как проявил себя по выносливости Xiaomi Mi 11, есть серьезные опасения, что Redmi K40 Pro/K40 Pro+ окажется аппаратом со слабенькой или средней автономностью. Смартфон может со скрипом выживать световой день, а если основательно залипнуть на нем в какую-то игру, то нужно будет в середине дня искать розетку или полагаться на ресурсы внешнего аккумулятора. С Redmi K40 дела могут обстоять не лучше, все же здесь меньше стоит уповать на энергоэффективность 7 нм платформы.

Главный вопрос нынешнего сезона — что с комплектной зарядкой? Играть в азартную игру не стали. В Китае семейство Redmi K40 доступно с зарядником на 33 Вт.

Технические характеристики Redmi K40:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28А), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (34/38/39/40/41/42), 5G

Операционная система: Android 11, оболочка MIUI 12

Дисплей: 6,67ʺ, 2400х1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 120 Гц, яркость 1300nit, контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 360 Гц, HDR10+, Gorilla Glass 5

Платформа: Snapdragon 870 ядер (Kryo 585 до 3,2 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 650

Оперативная память: 6/8/12 Гб, LPDDR5 до 5500 МГц

Постоянная память: 128/256 Гб, UFS 3.1

Основная камера: три датчика, 48 Мп (Sony IMX582, 1/2ʺ, 0,8 мкм (4-в-1), f/1.79) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 119 градусjd) + 5 Мп (макросъемка), светодиодная вспышка

Фронтальная камера: 20 Мп

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт

Датчики и разъемы: USB Type-C, датчик отпечатка пальцев (на боковой грани), Face Unlock, Smart PA, два динамика 1216, Dolby Atmos

Аккумулятор: 4520 мАч, быстрая 33 Вт

Размеры: 163.7х76.4х7,8 мм

Вес: 196 грамм

Цвета: черный, белый, голубой

Технические характеристики Redmi K40 Pro:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28А), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (34/38/39/40/41/42), 5G

Операционная система: Android 11, оболочка MIUI 12

Дисплей: 6,67ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 120 Гц, яркость 1300nit,﻿ контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 360 Гц, HDR10+, Gorilla Glass 5

Платформа: Snapdragon 888 ядер (Kryo 680 до 2,84 ГГц) 5 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 660

Оперативная память: 6/8 Гб, LPDDR5 до 6400 МГц

Постоянная память: 128/256 Гб, UFS 3.1

Основная камера: три датчика, 64 Мп (Sony IMX686, 1/1.4", f/1.89) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 119 градусов, f/2.2) + 5 Мп (макросъемка), светодиодная вспышка

Фронтальная камера: 20 Мп

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт

Датчики и разъемы: USB Type-C, датчик отпечатка пальцев (на боковой грани), Face Unlock, Smart PA, два динамика

Защита от воды: IP53

Аккумулятор: 4520 мАч, быстрая 33 Вт

Размеры: 164,3х74,6х8,06 мм

Вес: 196 грамм

Цвета: черный, белый, голубой

Технические характеристики Redmi K40 Pro +:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28А), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (34/38/39/40/41/42), 5G

Операционная система: Android 11, оболочка MIUI 12

Дисплей: 6,67ʺ, 2400x1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 120 Гц, яркость 1300nit, контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 360 Гц, HDR10+, Gorilla Glass 5

Платформа: Snapdragon 888 ядер (Kryo 680 до 2,84 ГГц) 5 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 660

Оперативная память: 12 Гб, LPDDR5 до 6400 МГц

Постоянная память: 256 Гб, UFS 3.1

Основная камера: три датчика, 108 Мп (1/1,52ʺ, Samsung ISOCELL Bright HM2, 1,6 мкм (4-в-1), OIS. f/1.85) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 119 градусов) + 5 Мп (макросъемка), светодиодная вспышка

Фронтальная камера: 20 Мп

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт

Датчики и разъемы: USB Type-C, датчик отпечатка пальцев (на боковой грани), Face Unlock, Smart PA, два динамика

Защита от воды: IP53

Аккумулятор: 4520 мАч, быстрая 33 Вт

Размеры: 164,3х74,6х8,06 мм

Вес: 196 грамм

Цвета: черный, белый, голубой