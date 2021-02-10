Представлены Samsung Galaxy A13 4G и Galaxy A23 4G

413

Сегодня без какого предварительного объявления даты релиза Samsung представила Galaxy A13 4G и Galaxy A23 4G. Оба смартфона получили емкие аккумуляторы, квадрокамеру с основным датчиком на 50 Мп и приличных размеров дисплеи.

Оба смартфона получили 6,6-дюймовый TFT-дисплей дисплей разрешением 2408х1080 точек с частотой обновления 60 Гц, поверх которого установили стекло Gorilla Glass 5. Здесь же на передней панели встроили 8 Мп фронтальную камеру, вписав ее в каплевидный вырез.

По части основной камеры Galaxy A13 и Galaxy A23 идентичны: четыре модуля 50 Мп (f/1.8) + 5 Мп (ширик, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросенсор). Обе новинки предлагают аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой и операционную систему Android 12 с оболочкой One UI 4.1.

Единственное ключевое отличие между двумя моделями — аппаратная платформа. Galaxy A13 достался Exynos 850, тогда как Galaxy A23 предлагает Snapdragon 680. В Европе Galaxy A13 4G предлагается в версиях с 4/64 Гб и 4/128 Гб памяти по цене 189 и 209 евро соответственно.

На прочих рынках компания выпустит модификации с 3 Гб или 6 Гб оперативной памяти, а также 32 Гб или 128 Гб постоянной. Цены на Samsung Galaxy A23 4G еще не объявлены, говорят, что устройство предлагается с оперативной памятью 4/6/8 Гб и на выбор 64/128 Гб.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: notebookcheck