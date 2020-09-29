Представлены смарт-часы Xiaomi Mi Watch Revolve

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Xiaomi Mi Watch Revolve: AMOLED-дисплей и до 2-х недель автономности

Сегодня в Индии компания Xiaomi провела пресс-мероприятие Smarter Living, в рамках которого представила несколько новинок. Одна из них — смарт-часы Xiaomi Mi Watch Revolve. Это гаджет с 46-миллиметровым циферблатом, лицевую сторону которого занимает 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 454х454 точки с пиковой яркостью 450 нит. Защищает экран стекло Gorilla Glass третьего поколения.

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Корпус Xiaomi Mi Watch Revolve изготовлен из нержавеющей стали, предлагает 112 циферблатов и функцию Always on Display. Смарт-часы оснащены функцией FirstBeat Motion, и они способны распознавать 10 типов спортивных тренировок. Часы водонепроницаемые и позволяют совершать погружение в воду на глубину 50 метров. Питает их аккумулятор емкостью 420 мАч и одного заряда должно хватать на 14 дней автономной работы в режиме ожидания.

Xiaomi Mi Watch Revolve позволяет отслеживать частоту сердечных сокращений, фазы сна и уровень стресса. Имеется GPS и Bluetooth 5.0. Совместим носимый гаджет с устройствами на Android 4.4 и выше, а также iOS. В продажу часы поступят 6 октября по цене $145, а для первых покупателей приготовлена скидки в $14.

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Источник: fonearena