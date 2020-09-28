В Xiaomi Mi Air 2 Pro добавят активный шумодав

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Наушники Xiaomi Mi Air 2 Pro получат активное шумоподавление и беспроводную зарядку

Xiaomi готовит к анонсу новую пару TWS-наушников — Mi Air 2 Pro. Это должна быть прокаченная версия гарнитуры Xiaomi Mi Air 2, которая была представлена в прошлом году. О новинке практически ничего неизвестно, но взглянуть на нее мы можем уже сейчас.

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На просторах сети Weibo было найдено изображение Xiaomi Mi Air 2 Pro, которое указывает на то, что по дизайну они будут очень смахивать на Apple AirPods Pro. Изготовлены они из пластика и в комплекте будут идти силиконовые амбушюры.

В числе главных фишек новых наушников называют поддержку активного шумоподавления и беспроводную зарядку. Ожидается также, что реализуют фишку автоматической синхронизации с гаджетом при открытии зарядного кейса, но она может работать только с устройства на базе MIUI.

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Xiaomi Mi Air 2 Pro уже прошли процедуру сертификации в различных ведомствах и готовы к релизу. Поэтому их анонс может состояться в любое время и в Китае их могут предлагать по цене от $73 до $88.

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Источник: gizmochina