Сколько будут стоить смартфоны серии Xiaomi Mi 10T

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Все цены на Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 10T Lite появились в сети

Всего два дня отделяет нас от того момента, как будет представлена линейка Xiaomi Mi 10T, которая должна позиционироваться как недорогое премиальное решение. В действительности мы получим полуфлагманы компании с довольно приличными характеристиками. Самый животрепещущий вопрос: сколько запросят за новинки?

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Предсказания на этот счет уже высказывались, где одни разочаровывали, а другие внушали надежду, что компания может запросить умеренные деньги за новинки. Незадолго до анонса пришли очередные слухи, касающиеся ценообразования. Автором утечки стал инсайдер Судханшу Амборхе, который уже не раз замечен за достоверным сливом сведений.

По его словам, ориентировочный прайс на Xiaomi Mi 10T Lite составит 300 евро ($350) и 350 евро ($408) за версии 6/64 Гб и 6/128 Гб соответственно. Смартфон Xiaomi Mi 10T может быть доступен только в одной модификации с 8/128 Гб памяти по цене 500 евро ($583). За Xiaomi Mi 10T Pro c 8/128 Гб могут запросить 550 евро ($642) и покупка версии с 8/256 Гб обойдется в 600 евро ($700).

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По меркам европейского рынка и тех характеристик, которые предложат новинки серии Xiaomi Mi 10T, ценники вполне объяснимые. Что и говорить по нынешним меркам такой прайс стал в порядке вещей для Xiaomi. Но его сложно назвать довольно привлекательным для нас. Похоже, что стать бестселлером есть шанс только у Xiaomi Mi 10T Lite, но многое будет зависеть от тех компромиссов, на которые тут пошли ради удешевления.

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Источник: twitter