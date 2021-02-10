Представлены Xiaomi Buds 3T Pro: элитные наушники от Xiaomi

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Цена за флагманскую гарнитуру около $200

Сегодня состоялся международный релиз серии Xiaomi 12, которая ожидаемо стоит дороже, чем в Китае. Вместе с флагманским семейством компания представила наушники Xiaomi Buds 3T Pro. Это гарнитура премиального уровня с активным шумодавом, беспроводной зарядкой и поддержкой кодека LDNC 4.0. Продажи ее начнутся с сегодняшнего дня по цене 169 евро.

Xiaomi Buds 3T Pro представляют собой вкладыши с конструкцией «ножки», доступные в белом и черном цветах. Внутри установили 10-милиметровые драйверы и контроллер Bluetooth 5.2, а сам корпус защищен от брызг по стандарту IP55. Одной из фишек наушников стала система активного шумоподавления (ANC) с эффективностью 40 дБ. Для формирования пространственной аудиокартины предлагается функция Dimensional Audio.

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По словам Xiaomi, Buds 3T Pro должны работать до 6 часов без подзарядки с работающим активным шумоподавлением (ANC) или 24 часа, если задействовать зарядный футляр. За это отвечают аккумуляторы емкостью 38 мАч в каждом из наушников и батарея на 480 мАч внутри зарядного чехла. Зарядка футляра происходит через порт USB Type-C и на это потребуется около 70 минут. Есть поддержка беспроводной зарядки, но сколько понадобится времени, чтобы зарядить наушники по беспроводу, не сообщается.

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Источник: notebookcheck