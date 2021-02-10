Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X выходят на глобальный рынок: цена

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Ожидаемо на международной арене смартфоны стоят дороже

Сегодня случилось то, чего ждали фанаты Xiaomi за пределами Китая — на глобальном рынке представлена серия Xiaomi 12. Нельзя сказать, что ожидание было томительным, но все же было любопытно посмотреть на аппетиты компании и те ценники, которые она установит на новинки. На глобальный рынок семейство прибыло в полном составе, компания в этот раз не стала делать Pro-версию эксклюзивом для рынка Китая.

Xiaomi 12 и Xiaomi 12X имеют ряд отличий и сходных черт. Оба смартфона используют 6,28-дюймовую AMOLED-панель разрешением 2400 x 1080 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц, и пиковая яркость составила 1100 нит, а защищает его стекло Gorilla Glass Victus.

Snapdragon 870 работает под капотом Xiaomi 12X, в то время как Xiaomi 12 использует текущий Snapdragon 8 Gen 1, изготовленный с использованием 4-нм техпроцесса. В обоих случаях доступно 8 Гб оперативной памяти LPDDR5. В то время как Xiaomi 12X предлагается только в версии с 256 Гб постоянной памяти, у Xiaomi 12 есть дополнительная модификация с 128 Гб. Xiaomi использует Android 12 в качестве операционной системы с собственной оболочкой MIUI 13.

Оба смартфона питает батарейка на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Xiaomi 12 также предлагает беспроводную зарядку на 50 Вт и обратную мощностью 10 Вт. Настройка камеры Xiaomi 12X и Xiaomi 12 идентична: 50 Мп + 13 Мп (сверхширик) + 5 Мп (макросенсор).

Xiaomi 12 Pro — это шаг вперед во многих отношениях. Дисплей AMOLED диагональю 6,73 дюйма. Разрешение составляет 3200 x 1400 пикселей (WQHD+). Панель 10-битная и максимальной яркостью 1500 нит. Дисплей получил технологию LTPO с частотой 120 Гц и частотой дискретизации до 480 Гц. Частота обновления динамически регулируется в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц.

Здесь также установлен Snapdragon 8 Gen 1. На выбор предлагается 8 или 12 Гб ОЗУ LPDDR5 и 256 Гб встроенной UFS 3.1. Разумеется, здесь также используется MIUI 13 на базе Android 12. Тройная камера с тремя 50-мегапиксельными сенсорами, где все по классике: основной датчик, сверхширик и телеобъектив. Основной сенсор — IMX707 от Sony.

Емкость аккумуляторной батареи Xiaomi 12 Pro составила 4600 мАч и есть быстрая зарядка на 120 Вт. Имеется беспроводная зарядка 50 Вт и 10 Вт реверсивная, а также четыре динамика.

А теперь к ценам. За Xiaomi 12X просят от $649, Xiaomi 12 стоит от $749 и ценник на Xiaomi 12 Pro стартует с отметки $999. Для сравнения цена на Xiaomi 12X в Китае начинается с $502, на Xiaomi 12 — от $581 и Xiaomi 12 Pro — от $738.

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