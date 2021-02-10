Redmi K50 Pro+ впервые на «живом» фото

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В плане дизайна все три новинки серии Redmi K50 должны быть идентичны

Всего два дня нас отделяют от презентации семейства Redmi K50. То, какой дизайн получат новинки, в целом известен. И не в последнюю очередь благодаря самой компании, которая показала Redmi K50 на одном из тизеров. Предполагается, что все прочие Pro-версии будут созданы по единому дизайн-коду. Эту догадку подтверждает снимок, на котором запечатлен Redmi K50 Pro+.

Как это часто и бывает, нам продемонстрировали тыльную панель устройства, которая давно стала единственной площадкой, где дизайнеры могут самовыразиться. Перед нами предстал Redmi K50 Pro+ в зеленом цвете с прямоугольным блоком основной камеры, где три датчика очерчены окружностью. Надпись ниже светодиодной вспышки дает четкий ориентир, что в качестве главного тут предложат модуль на 108-мегапикселей с системой оптической стабилизации изображения.

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Уже известно, что Redmi K50 Pro+ будет построен на базе чипа Dimensity 9000 и за продолжительность работы будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Смартфон должен предложить AMOLED‑панель диагональю 6,7 дюйма и разрешением 3200х1440 точек, стереодинамики, оперативную память LPDDR5 и постоянную UFS 3.1, модель NFC и поддержку Bluetooth 5.3.

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Источник: weibo