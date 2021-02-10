Представлены Xiaomi True Wireless 3 с активным шумодавом

499

Качественный звук, хорошая автономность и доступный прайс

Сегодня Xiaomi устроила большую презентацию, на которой показала целую россыпь новинок. В числе дебютантов оказались и беспроводные наушники с шумодавом Xiaomi True Wireless 3. Оценили их в $71 и продажи в Китае стартуют 31 декабря. Доступна гарнитура в белом и черном цветах.

Сама компания позиционирует Xiaomi True Wireless 3 как премиальные наушники со сбалансированным опытом во всех аспектах. Здесь предложили качественный звук уровня Hi-Fi и технологию HRTF для достижения сверхнизких искажений THD≤0,07%. В числе главных фишек гарнитуры называют систему активного шумоподавления вплоть до 40 дБ. Одного заряда достаточно, чтобы обеспечить 7 часов работы, а зарядный кейс позволит продлить автономность до 32 часов.

Читать также: Xiaomi 12X: кому Xiaomi 12 дешевле и с менее горячим «камнем» ﻿

Xiaomi True Wireless 3 предлагают несколько режимов работы, включая «прозрачность», защиту от брызг IP55, сенсорное управление и возможность подключения в двум устройствам одновременно. В наушниках используется жидкий силикон, который защищает от плесени, обладает антибактериальными и противоаллергическими свойствами, сам материал мягкий и комфортный для ушного канала.

Читать также: Анонс Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro: все лучшее от Xiaomi

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: xiaomitoday