Преемник Dimensity 9000 уже в работе

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Новый чип находится на стадии тестирования

Долгое время у MediaTek ничего не получалось на поприще создания флагманских чипов. Все попытки компании создать топовые платформы разбивались о суровую реальность и неспособность конкурировать с Qualcomm. Тайваньский чипмейкер даже поставил на паузу выпуск флагманских процессоров и взятый перерыв пошел на пользу.

В этом году компания вывела на рынок Dimensity 9000, который можно без всяких оговорок называть флагманским процессором, и он стал в один ряд с Snapdragon 8 Gen 1, проигрывая ему разве что чуть-чуть по игровой производительности. Новый чип сделал главное — он показал, что с MediaTek стоит считаться и компания действительно умеет создавать достойные топовые аппаратные платформы.

Думаю, что никто не удивиться тому, что компания готовит продолжение Dimensity 9000. Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил, что компания тестирует преемника Dimensity 9000. Как будет именоваться новый чип, он не сообщает. Он вполне может получить имя Dimensity 9100 или Dimensity 10000.

Ожидается, что преемник Dimensity 9000 дебютирует в конце года и его производством вновь займется TSMC. Предполагается, что, как и предшественник, новый процессор будет изготовлен по нормам 4-нанометровой технологии. Есть вероятность, что переход на рельсы 3-нанометровой технологии отложат до следующего года.

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Источник: weibo