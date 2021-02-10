Прекращение работы Аpp Store и Google Play в России может стать реальностью

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Сервисы App Store и Google Play в скором времени могут оказаться недоступны на территории России. Выходом из этой ситуации может стать создание отечественных аналогов. Такую мысль высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления с ежегодным отчетом в Государственной думе.

«Ключевые магазины мобильных приложений Аpp Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в РФ», — сказал премьер-министр. Он обратился к российским IT-специалистам с призывом создать свою экосистему. По его словам, для ее создания есть все. «Есть элементы экосистемы, которые необходимо доработать», — заявил Михаил Мишустин. Он уже и сроки обозначил, когда должен заработать российский магазин онлайн-приложений для Android — к лету нынешнего года. Среди прочего топ-чиновник заявил о необходимости внедрения монетизации российских интернет-платформ.

Та нервозность, с которой было сделано заявление и то, что оно прозвучало с высокой трибуны, может свидетельствовать о том, что App Store и Google Play вскоре действительно могут перестать работать в России. Уже известно, что созданием онлайн-магазина Android-приложений занимается компания «Цифровые платформы» и он будет именоваться NashStore. Запуск платформы запланирован на 9 мая.

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Источники: news.ru, mk.ru