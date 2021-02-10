Премьера OnePlus 9R: как прокачали OnePlus 8T

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В Индии представили OnePlus 9R

Сегодня OnePlus провела запуск трех моделей смартфонов. О титульных флагманах OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro мы уже рассказали, а теперь пришло время познакомиться с OnePlus 9R, с которым компания решительно настроена завоевать рынок Индии. Новинка выполнена в новом фирменном стиле от флагманов OnePlus, но ее характеристики могут показаться очень знакомыми.

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Очень похоже, что компания взяла за основу OnePlus 8T, которому навели внешний «марафет» и заменили аппаратную платформу. OnePlus 9R оснастили 6,55-дюймовым AMOLED‑дисплеем разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц.

За производительность отвечает чип Snapdragon 870 в связке с 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Разрешение селфи-камеры составило 16 Мп (Sony IMX471) и на задней панели установили систему из четырех датчиков 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75) + 16 Мп (Sony IMX481) + 5 Мп (макросенсор) + 2 Мп (монохромный).

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Предложили в OnePlus 9R аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой Warp Charge на 65 Вт, модуль NFC, порт USB Type-C, адаптеры Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а также операционную систему Android 11 с надстройкой OxygenOS 11.

OnePlus 9R «нашпиговали» 14 температурными датчиками, есть стереодинамики и игровой режим Pro Gaming Mode. Продажи смартфона планируют развернуть в Индии с 14 апреля и можно будет приобрести модификации с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $551 и $607 соответственно.

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Источник: gsmarena