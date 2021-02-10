Пресс-изображение Samsung Galaxy W22: Galaxy Z Fold 3 прибавили внешнего пафоса

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Samsung Galaxy W22 станет китайским Galaxy Z Fold 3

Несколько лет подряд эксклюзивно для рынка Китая Samsung выпускала раскладушки серии W, которые предлагали топовые характеристики. Но с приходом Galaxy Fold компания решила, что в рамках W-линейки станут выходить специальные версии складных смартфонов Fold для рынка Поднебесной. И этот год не станет исключением.

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В сеть выложили постер, на котором изображен Galaxy W22, ставший копией Galaxy Z Fold 3. Главное визуальное отличие — цветовое оформление. Смартфон получил черный цвет, но шарнир окрашен в золотистый цвет. В аналогичной цветовой гамме оформлен и стилус, где окантовка и название компании нанесены золотистым цветом.

Представить Galaxy W22 должны 13 октября в один день с анонсом OnePlus 9RT. В техническом плане эта модель не должна серьезно отличаться от Galaxy Z Fold 3. Разве что объем оперативной и постоянной памяти тут будут максимальными и, возможно предложат поддержку двух симок. Смартфон должен обладать гибким 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED 2Х-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чипом Snapdragon 888, аккумулятором емкостью 4400 мАч и быстрой 25-ваттной зарядкой.

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На внешней стороне установили 120-герцовый экран диагональю 6,2 дюйма и 10 Мп фронтальную камеру. В активе Galaxy W22 должна быть подкэранная камера и тройная тыльная с датчиками разрешением 12 Мп каждый. Фишкой устройства станет защита от воды IPX8.

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Источник: gsmarena