Samsung запатентовала двухсторонний датчик отпечатков пальцев

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Samsung хочет встроить сканер отпечатков пальцев в гибкую панель

В сети появилась информация о новом патенте Samsung. В нем компания решила предложить новое прочтение сканера отпечатков пальцев. Он устанавливается под поверхностью дисплея и является двухсторонним. Свое применение новый сенсор может найти в смартфонах с гибким дисплеем.

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Напомним, что Galaxy Z Fold 3 не получил подэкранный сканер отпечатков пальцев. Компания предпочла встроить его в кнопку питания на торце. Но это вовсе не означает, что компания отказалась от идеи отправить его под поверхность гибкой панели. По всей видимости, Samsung решила доработать технологию и предложить в новом поколении складных устройств зрелое решение.

Патентная документация описывает два сенсора, где один из них встроен в гибкую матрицу, а второй — в экран на внешней стороне. Между двумя датчиками расположена плата, которая в свою очередь подключена к основной плате. В итоге пользователь сможет разблокировать смартфон в любом положении.

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Ряд источников предполагают, что датчик нового поколения может дебютировать в Galaxy Z Fold 4 в следующем году. Но это только слухи и нет понимания, как далеко продвинулась компания в реализации патента. Если она вообще приступила к его претворению в жизнь.

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Источник: letsgodigital