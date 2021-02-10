Презентация Meizu 20 и Meizu 20 Pro, цены даже ниже, чем мы ожидали!

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Meizu﻿ действительно показала что их смартфоны не зря так долго ждали

Сегодня в Китае состоялась долгожданная презентация линейки Meizu 20. Сразу скажу, что компания смогла нас удивить, было невероятное количество утечек о моделях Meizu 20 и Meizu 20 Pro, а по факту смартфонов представили не два, а три! О топовой версии с названием Meizu 20 Infinity никто даже и не слышал, так уровень безопасности.

В этой статье мы поговорим о младшей и "Профессиональной" версии, здесь тоже много интересного, а о "Бесконечной" мы напишем отдельный материал.

Meizu 20

Сначала о дизайне: здесь все было известно еще до выхода смартфонов. Это очень удачное сочетание лучшего из мира Apple и Android. Блок камер позаимствовали у серии Galaxy S23, а форму и материалы корпуса у iPhone 14. Выглядит очень стильно, аккуратно и дорого, внешность заслуживает самых высоких оценок.

Оба смартфона имеют AMOLED дисплеи последнего поколения с вырезом по центру и тонкими рамками. Тем не менее, характеристики и размеры существенно отличаются. Meizu 20 имеет 6,5-дюймовый FHD+ экран с частотой обновления 144 Гц.

В то время как прошка может похвастаться 6,81-дюймовым LTPO дисплеем с разрешением 2K, адаптивной частотой обновления 1 - 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью до 1850 нит. На обоих устройствах есть подэкранный сканер отпечатков пальцев и защита Gorilla glass victus.

Применительно к камерам основные истоки были именно о Meizu 20 Pro. Это он получил три камеры по 50 Мп – основную, ширик и телевозраст. Meizu 20 в этом плане знатно порезали, он получил стандартный субфлагманский набор неплохую основную камеру с сенсором GN5 50Мп 1/1,56 дюйма и более простой ширик на 16 Мп и макро на 5 Мп.

Относительно производительности здесь все на самом высоком уровне: процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Meizu 20 оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, тогда как старший получил 5000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки 80 Вт и 50 Вт соответственно. Всё это работает под управлением ОС Flyme 10.

Серия Meizu 20 двухдиапазонным 5G, WiFi-7, Bluetooth 5.3, NFC, линейным вибромотором и стереодинамиками.

Meizu 20 Pro

Младшая версия получила четыре цвета по выбору - зеленый, желтый, розовый и серый. Прошка будет продаваться в трех вариантах - серебряный, золотой и графитовый. Глядя на варианты цветов, можно понять, что маленькая версия создана для молодежи и девушек, а большая для мужчин.

И теперь самое интересное – цены:

Meizu 20

12/128 ГБ - 436$

12/256 ГБ - 495$

12/512 ГБ - 552$

Meizu 20 Pro

12/128 ГБ - 582$

12/256 ГБ - 640$

12/512 ГБ - 700$

С такими ценами эти смартфоны просто не могут не стать хитами продаж в Китае, теперь будем только надеяться на чудо – что они выпустят их на глобальный рынок.

Источник: weibo