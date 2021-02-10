Презентация OPPO Find X6 и X6 Pro – супер-камерофоны с телекамерами нового уровня

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Анонс эталонных камерофонов на китайском рынке

Серию Oppo Find X6 наконец-то анонсировали после многочисленных тизеров и утечек за последние несколько недель. Как и ожидалось, модельный ряд состоит из двух моделей: Oppo Find X6 и Oppo Find X6 Pro.

Основной темой презентации были невероятные фотовозможности новинок, и компании действительно было что показать. Конечно дюймовый сенсор основного модуля – это повод для гордости, но такое мы уже видели и удивить публику только этим бы не удалось. Именно поэтому компания решила удивлять новыми перископными камерами, где на обоих смартфонах установили крутой сенсор IMX890 (1/1.56") и 3-кратную оптику с впечатляющей для этого типа камер светосилой.

В результате большого физического размера матрицы мы получим гораздо меньше шумов и более качественную картинку даже при недостаточном освещении. Для примера размер матрицы в перископе OnePlus 11 составляет 1/2.74". Фронталки, кстати также одинаковые – 32 Мп, Sony IMX709 с автофокусом

Две другие камеры отличаются по своим характеристикам и здесь Pro версия выглядит гораздо лучше. Oppo Find X6 Pro получила 50-мегапиксельный 1-дюймовый основной датчик Sony IMX988 и 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 с автофокусировкой для ультраширика.

В то время как более молодая версия поставляется с основным датчиком Sony IMX890 и Samsung JN1 для ширика. Обе новинки оснащены выделенным чипом обработки изображений MariSilicon X и фирменными алгоритмами Hasselblad.

Дисплей новинки также является поводом для гордости компании, но достался он только старшей версии. Это 6,82" 2К AMOLED-дисплей с рекордной в индустрии пиковой яркостью 2500 нит. Младшему же досталась 1.5К панель от субфлагманов концерна BBK - AMOLED 6,74" с яркостью до 1450 нит.

Другое ключевое отличие кроется внутри смартфонов. Сердцем Oppo Find X6 Pro стал флагманский процессор от Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 2, очень удачное решение к которому нет никаких претензий относительно производительности и энергопотребления. Обычный Find X6 получил топовое решение от конкурентов из Mediatek – Dimensity 9200.

Сказать что младшего как-то обделили в этом плане я не могу, потому что чисто на бумаге и в практических тестах он не уступает своему более именитому конкуренту. Конечно, по отношению к памяти использованы последние версии оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.0.

Find X6 Pro

Find X6 Pro снабжен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. В то время как Find X6 получает энергию от чуть-чуть меньшего аккумулятора на 4800 мАч и поддерживает только проводную зарядку мощностью 80 Вт.

Благодаря разнице в экранах и батарее и габаритам новинок немного отличаются: 162,9 x 74,1 x 8,96 мм 207 г у Find X6 и 164,8 x 76,2 x 9,1 мм 218 г у Find X6 Pro.

Find X6

Другие функции включают в себя подэкранный сканер отпечатков пальцев, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, двойные стереодинамики, линейный вибромотор и инфракрасный излучатель и влагозащита с сертификатом IP68 (IP54 для не-Pro)

Что касается программного обеспечения, то все работает на ColorOS 13.1 на основе Android 13. Они гарантированно получат 4 поколения обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.

Oppo Find X6 Pro Цвет: черный, зеленый, коричневый (кожа)

12 ГБ + 256 ГБ – ¥5999 (875$)

16 ГБ + 256 ГБ – ¥6499 (945$)

16 ГБ + 512 ГБ – ¥6999 (1020$)

Oppo Find X6 Цвета: черный, зеленый, золото

12 ГБ + 256 ГБ – ¥4499 (655 $﻿)

16 ГБ + 512 ГБ – ¥4999 (730 $﻿)

Продажи в Китае стартуют 24 марта.

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Источник: gizmochina











