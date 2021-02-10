Презентация смартфонов Huawei P60, P60 Pro и P60 Art - топовые камерофоны возвращаются?

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Huawei анонсировала свою флагманскую линейку Huawei P60

Только в Китае состоялась презентация Компании Huawei. Основными героями этого события стала линейка флагманских камерофонов Huawei P60. Она состоит из трех смартфонов: Huawei P60, Huawei P60 Pro и Huawei P60 Art. С этими моделями компания хочет вернуть себе звание производителя топовых камерофонов на мобильном рынке.

Конечно, санкции еще действуют и не дают бренду разогнаться на полную катушку - это можно заметить по некоторым явно обрезанным характеристикам. Давайте знакомиться с новинками.

Начнем с младшего Huawei P60:

Начать хотелось бы с камер, именно к ним привлекали максимальное внимание на презентации и здесь действительно есть о чем рассказывать. Основной кастомный модуль на 48 Мп с OIS, фирменной структурой пикселей RYYB и переменной диафрагмой в диапазоне F1.4-F4.0. Мы уже видели подобные решения в смартфонах раньше, но они не очень прижились, сможет ли Huawei реализовать это так чтобы оно осталось в смартфонах в дальнейшем покажет только время и реальные тесты.

Младшему достался обычный перископ на 12 Мп с приближением 5х и обычный 13 Мп сверхшироугольный модуль. Он хорошего свойства, но у старших братьев есть и поинтереснее. А теперь о "порезанном" железе: все модели оснащены 4G-версией чипа Snapdragon 8+ Gen 1 и максимальным объемом оперативной памяти в 8 ГБ.

Отсутствие 5G и столь маленькие объемы оперативной памяти явно связаны с ограничениями наложенными на компанию. Новинки получила 6,67" 1.5К AMOLED-экран (LTPO 1-120 Гц) со скругленным со всех сторон стеклом. Также новинка имеет защиту от воды по стандарту IP68 и стереодинамики. Системы питания имеет 66 Вт проводную зарядку, беспроводная на 50 Вт с поддержкой реверсивной зарядки на 7.5 Вт.

Емкость аккумулятора составляет 4810 мАч. Из беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi 6, Bluetoth 5.2 и NFC. Еще из интересного – поддержка скоростного USB 3.1 Gen 1. Все это работает под управление фирменной ОС HarmonyOS 3.1. Толщина корпуса составляет 7,98 мм. О возможности установки Google сервисов информации нет, но вряд ли они там никогда не появятся.

На выбор четыре цвета: черный, фиолетовый, зеленый и белый с узором. За базовую версию 8/128 ГБ просят 657$, а топовая 8/512 обойдется уже в 877$.

Теперь поговорим о Huawei P60 Pro:

Такие характеристики как беспроводные интерфейсы экран и процессор у всех трех одинаковы, поэтому в дальнейшем, чтобы вы не читали одни и те же цифры, я буду описывать только основные отличия моделей. Основной модуль на 48 Мп с OIS, RYYB F1.4-F4.0 и здесь есть нюанс. У старших моделей в отличие от обычного P60 указано, что поддерживается 10 ступеней открытия диафрагмы для более тонкой настройки светосилы.

Другим интересным решением стал перископ-модуль P60 Pro с приближением 3.5х примечательный тем, что первым в индустрии получил стабилизацию методом матричного сдвига и светосильную диафрагму f/2.1, пропускающую больше света, поэтому хорошо подходит для съемки портретов с оптическим боке и при недостаточном освещении. Ширик достался от младшей версии.

Также получил более мощную проводную зарядку на 88 Вт, а емкость и показатели беспроводной зарядки остались без изменений. Huawei P60 Pro немного потолстел до 8.38 мм, связано это с большей скоростью зарядки или тем, что продвинутый перископ банально не влез в более тонкий корпус неизвестно. Цвета те же: черный, фиолетовый, зеленый и белый.

За базовую версию 8/256 ГБ просят 1025$, а топовая 8/512 ГБ обойдется уже в 1170$. Даже эти цены для Китая немного шокируют, есть еще и топовая версия.

Напоследок – топовый Huawei P60 Art:

Основной модуль на 48 Мп с OIS, RYYB F1.4-F4.0 с 10 ступенями открытия диафрагмы. Перископ тоже крут как и у версии Pro. Отличием этой версии очень продвинутый сверхширокоугольный модуль на 40 Мп. Также с нового эта модель получила силиконово-углеродный аккумулятор чуть большей емкости 5100 мАч.

Да и конечно эта модель отличается дизайном задней панели и модуля камеры. Здесь цвета всего два: синий и золотой. Цены на эту версию просто космические:

За базовую версию 8/512 ГБ просят 1317$, а топовая 8/1024 ГБ обойдется уже в 1610$.

Все три модели будут доступны на рынке Китая с 30 марта. Камеры действительно топовые, но с такими ценами у них есть очень много конкурентов на внутреннем рынке и вряд ли они будут пользоваться безумным спросом.

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Источник: weibo