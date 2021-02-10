Презентация Xiaomi 12 и MiUi 13: где и во сколько смотреть?

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Уже сегодня, 28 декабря, у нас появится возможность наблюдать за презентацией Xiaomi. Нас ожидает множество интересных новинок, в том числе Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, MIUI 13 и смарт-часы Xiaomi Watch S1. Есть вероятность, что мы увидим анонс целого ряда устройств для «умного» дома и наушников. В общем, готовится что-то прям бомбическое, это реально одно из заметных событий нынешнего года.

Мы заинтригованы не меньше вас и если вы еще не знаете, когда стартует презентация и где ее смотреть, то мы готовы подсказать вам. Смотреть ее можно будет на странице https://live.bilibili.com/545342. Если вы хотите лично наблюдать за всем действом и первыми узнать о новинках, то заходите на нее в 14:30 (Киев) или 15:30 (Москва). Лишь помните, что следить за презентацией на ходу можно будет только в оригинальном формате без перевода на русский язык.

Если по какой-то причине у вас нет возможности, желания и времени смотреть ивент, у нас есть для вас еще два варианта — вы можете заходить на наш сайт, где вас будут ждать новости с мероприятия и по следам презентации мы опубликуем ролик, где расскажем обо всем интересном. Какой из вариантов выбрать, решать вам. В любом случае, сегодня будет интересно!

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