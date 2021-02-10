Представлен Honor Magic 6 Pro! Крутой фотофлагман из Snapdragon 8 Gen 3, MagicOS 8.0, спутниковой связью!

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Крутые камеры, флагманский процессор и отличный дисплей!

Мы уже писали о новой операционной системе MagicOS 8.0 от Honor, представленной вчера. Но это еще не все, сегодня компания представила свой последний флагманский смартфон Magic 6 Pro вместе с Magic 6.

Honor Magic 6 Pro получил 6,8” FHD+ изогнутым OLED LTPO дисплей с разрешением 2800×1280 пикселей и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Дисплей достигает поразительной пиковой яркости 1600 болт и исключительной локальной пиковой яркости 5000 болт. Дисплей защищен крепким стеклом Giant Rhinoceros Glass с 10-кратной защитой от падений, что повышает его долговечность. Magic 6 Pro также получил первый в мире пятизвездочный сертификат защиты от падений от швейцарской компании SGS, гарантирующий его долговечность в разных сценариях.

Honor Magic 6 Pro также предлагает комплексную защиту глаз с помощью пяти передовых технологий, включая сверхвысокочастотное ШИМ-домирование с частотой 4320 Гц, защиту глаз при естественном освещении, дисплей, который помогает уснуть, уменьшение синего света на аппаратном уровне и дисплей с естественными цветами. . Устройство получило сертификаты защиты глаз, в частности, немецкий сертификат защиты глаз 3.0 от Рейнского общества технического надзора (TÜV) и сертификат визуального комфорта VICO A+.

Honor Magic 6 Pro работает на базе SoC Snapdragon 8 Gen 3 и является сертифицированным швейцарской компанией SGS за долговременную плавность и плавность работы во всех сценах. Из коробки работает на новой Honor MagicOS 8.0, которая имеет функцию распознавания намерений на основе искусственного интеллекта для беспрепятственного взаимодействия между человеком и машиной.

Что касается камеры, Honor Magic 6 Pro может похвастаться тройной камерой, включая 50-мегапиксельную ультрадинамическую основную камеру с быстрой и точной фокусировкой, интеллектуальную переменную диафрагму (f/1.4-f/2.0) для превосходной работы в условиях низкой освещенности и оптическую OIS). Он также оснащен 50-мегапиксельной камерой сверхширокоугольной для эффективной съемки широких сцен. Особенностью камеры является революционный 180-мегапиксельный перископический ультрателеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом, потрясающим 100-кратным цифровым зумом и системой оптической стабилизации изображения (OIS), что обеспечивает четкие и стабилизированные снимки даже при высоких уровнях масштаба.

Фронтальная камера в форме пилюли оснащена сенсором 50 Мп+TOF для создания высококачественных селфи с возможностью измерения глубины.

Серия Honor Magic 6 оснащена микросхемой радиочастотного усиления C1+ собственной разработки, что обеспечивает значительное увеличение максимального коэффициента усиления на 41% и максимального коэффициента усиления приема на 51%. Honor Magic 6 Pro отличается поддержкой технологии Honor Hongyan Communication, обеспечивающей прямое спутниковое подключение к спутникам TianTong. Кроме того, Honor Magic 6 Pro совместим с основными глобальными диапазонами частот 5G и поддерживает Google Mobile Services (GMS).

Honor Magic 6 Pro оснащен большим аккумулятором Qinghai Lake второго поколения емкостью 5600 мАч, поддерживает быструю зарядку 80 Вт (до 100% за 39 минут) и беспроводную 66 Вт.

Honor Magic 6 Pro предлагает широкий выбор цветов, вдохновленных природными ландшафтами. Он доступен в пяти цветовых вариантах: Озерно-голубой, облачно-фиолетовый, снежный Qilian, ячменно-зеленый и бархатно-черный.

Honor Magic 6 Pro доступен в трех конфигурациях памяти:

12 ГБ оперативной памяти с накопителем на 256 ГБ по цене 5699 юаней ($803)

16 ГБ оперативной памяти с накопителем на 512 ГБ по цене 6199 юаней ($873)

16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТВ по цене 6699 юаней ($944)

Официально смартфон поступит в продажу 18 января 2024 года.