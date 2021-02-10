Президент OnePlus China представил 64 МП перископический телеобъектив OnePlus 12 потрясающими фото Триумфальной арки

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64 МП ﻿перископический телефото﻿﻿ с OmniVision OV64B﻿

Президент OnePlus China Ли Цзэ сообщил в Weibo, что смартфон OnePlus 12 будет оснащен 64 МП перископическим телеобъективом. Объектив в сочетании с датчиком большой площади и возможностями Snapdragon 8 Gen3 обеспечивает первоклассные кадры, а также функции стабилизации.



Ли Цзе поделился захватывающими образцами фото, снятыми с помощью перископического телеобъектива OnePlus 12. Потрясающее изображение Триумфальной арки, сделанное из рук, демонстрирует удивительные детали и вершины качества, которых можно достичь с помощью этой технологии.



Ожидается, что OnePlus 12 будет иметь 50 МП основную камеру с сенсором LYT808 и поддержкой оптической стабилизации и 48 МП сверхширокоугольного объектива с IMX581. Добавление 64 МП перископического телеобъектива с датчиком OmniVision OV64B и поддержкой видео 4K обещает пользователям один из самых лучших камерафонов.



Также одно из сообщений содержало загадочную фразу «до встречи в четверг» и сопровождалось постером с датой «2023.11.9», намекая на событие OnePlus и OPPO, связанное с фото.﻿

Источник: Sparrows News