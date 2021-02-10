Прибарахлимся: купить Realme 8, наушники ComfoBuds Pro и Blitzwolf по приятной цене

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Приобрести выгодно Realme 8, наушники ComfoBuds Pro и Blitzwolf

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Realme 8

Характеристики: Helio G95, дисплей 6,44" AMOLED, камера 64 Мп, 5000 мАч, быстрая зарядка 30W, 6/128 Гб

Цена: RU $202,23/UA $204 - https://lite.al/EjdyXH

Купон магазина $5 + промокод "APRIL36036"RU

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ComfoBuds Pro - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: ESS901, ANC, драйверы 13.4мм, Bluetooth 5.0, 450 мАч, IPX4

Цена: $68 - https://lite.bz/6GIdqh

Промокод "1MORECOMFO11" + скидка в корзине $20

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Blitzwolf - беспроводные наушники

Характеристики: BW-FYE5S, Bluetooth 5.0, 250 мАч, IPX5

Цена: RU $21,24/UA $21,38 - https://lite.al/c59YQ

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