Xiaomi не открывает ссылки в приложениях - причины

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Разберемся, как настроить открытие ссылок в приложениях на Xiaomi

Приложения, установленные на наших смартфонах, не только предоставляют возможность приятного использования тех или иных сервисов, но и также помогают весьма удобно просматривать ссылки, связанные с данными сервисами.

Например, ваш друг может отправить вам ссылку на аккаунт своего знакомого в VK, и при нажатии на нее вы перейдете на страницу этого человека именно в приложении Вконтакте. Данная функция уже давно работает на всех современных Андроид-смартфонах, в том числе и устройствах от Xiaomi.

Однако иногда происходит сбой, и ссылки открываются не в установленных приложениях, а в браузере, что не только раздражает, но иногда может привести к ситуации, когда вы просто не сможете выполнить желаемое действие, доступное в приложении.

Сегодня мы разберемся, как настроить открытие ссылок в приложениях на Xiaomi.

Причина появления данной ошибки

На самом деле, причин отказа открытия ссылок в соответствующих приложениях может быть много: некорректная установка (или переустановка) приложения, баг в прошивке, сброс настроек и т.д.

Не стоит бояться этого сбоя – программисты Xiaomi встроили в прошивку MIUI очень удобный способ включения данной функций.

Решение проблемы

Чтобы ссылки снова открывались в установленных на вашем Xiaomi приложениях, нужно вручную выставить данную функциональность в настройках.

Для этого нам необходимо зайти в общие Настройки устройства и прокрутить список разделов до пункта «Приложения». Нажимаем по нему и попадаем в меню глубоких настроек – здесь нам нужно выбрать пункт «Все приложения».

Открывается список всех установленных на смартфоне приложений. В правом верхнем углу мы видим иконку в виде трех точек – нажимаем на нее и наблюдаем появление нового окошка, в котором нам необходимо выбрать пункт «Приложения по умолчанию».

На экране появляется список приложений, которые смартфон будет воспринимать в качестве приоритетных при выполнении тех или иных задач. Крутим список чуть ниже и видим раздел «Открытие ссылок» - нажимаем на него.

Внутри нас ждет тонкая настройка процесса открытия ссылок. Например, выбираем приложение 4PDA, и в следующем окне нажимаем на кнопку «Открывать поддерживаемые ссылки». Вас встретит выбор из трех позиций: «Открывать», «Всегда спрашивать» и «Не открывать». Естественно, выбираем пункт «Открывать», и в следующий раз при открытии ссылки вы попадете не на ее страницу в браузере, а сразу в удобное для вас приложение.

Дополнительный способ выбора приложения для открытия ссылок

Если первый вариант не сработал, то на помощь вам придет еще один способ выбора приложения для открытия ссылок.

Возвращаемся на страницу пункта «Приложения по умолчанию» и выбираем настройки Браузера. Нам необходимо нажать на вариант «Не выбрано» - таким образом, смартфон не будет сразу направлять все открываемые ссылки именно на браузер. Это означает, что при открытии новой ссылки смартфон будет предлагать возможность выбора поддерживаемого приложения.

Прощелкав несколько необходимых для вас ссылок, вы навсегда настроите поддержку приложений, а ссылки «общего» характера будут открываться только в Браузере.

Как мы видим, решить вопрос с отказом открытия ссылок в приложении очень просто, и справиться с этим может абсолютно любой пользователь.